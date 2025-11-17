 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57

Россия планирует провести переговоры по продаже истребителей Су-57 на выставке Dubai Airshow в Дубае. Зарубежные государства выразили интерес к приобретению самолетов, сообщил «РИА Новости» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев

«Переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57 планируется провести также и на полях данной выставки, в ходе которой состоятся демонстрационные полеты этого самолета», — сказал Шугаев в преддверии выставки разработок в аэрокосмической и оборонной отраслях Dubai Airshow. Форум пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.

Шугаев также назвал «перспективным направлением» военно-техническое сотрудничество с ОАЭ, в его рамках Россия старается реализовать максимум проектов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Истребитель может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах, а также как под внешним управлением, так и автономно.

Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года, первая зарубежная демонстрация — на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае во время визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай.

В феврале стало известно, что Алжир подтвердил покупку у России истребителей Су-57Э (буква означает экспортный вариант), став первым иностранным заказчиком самолетов. Поставка планируется в конце 2025 года.

Александр Корчуганов
Су-57 Дубай истребители Россия
