ЦИК пообещала рассмотреть все жалобы о нарушениях на выборах в Приморье

Центральная избирательная комиссия не будет подводить итоги второго тура губернаторских выборов, пока не разберется во всех жалобах, которые могут поступить из Приморского края. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.
«Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем», — сказала она.
Накануне, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Его объявили, после того когда в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Повторные выборы назначили во Владимирской, Иркутской областях, Хабаровском крае и Хакасии.
После завершения второго этапа голосования из Приморья поступили в ЦИК 18 жалоб, сообщала ранее председатель краевого избиркома Наталья Камаева. По ее словам, в жалобах говорилось о неправильном и медленном подсчете голосов ГАС «Выборы», о включении в списки избирателей и их подкупе.
Как свидетельствуют данные обработки 97,87% бюллетеней, врио губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко заручился поддержкой 47,11% голосов избирателей, коммунист Андрей Ищенко набрал 50,37%. Однако после обработки 99,03% протоколов лидировать стал Тарасенко с 49,02%.
КПРФ пригрозила массовыми протестами на фоне того, как ее кандидат уступил своему оппоненту в финале подсчетов голосов, сам Ищенко объявил голодовку. ЦИК объяснила смену расстановки сил «опережающим» подсчетом голосов.