ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,75 67,73 EUR Нал. 79,99 78,82 USD Бирж. 68,15 +0,09 EUR Бирж. 79,38 +0,28 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6472,80 +21,70 IMOEX 2351,42 -0,37% RTSI 1087,05 -0,70% Brent 78,17 -0,77% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
ЦИК пообещала рассмотреть все жалобы о нарушениях на выборах в Приморье
Лента новостей
Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край 10:55, Политика Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье 10:52, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:52, РБК и Сбербанк Акции UC Rusal подорожали более чем на 9% 10:47, Бизнес Путин возродил медаль «За отвагу на пожаре» 10:39, Общество Минфин против РСА: во что превратят ОСАГО 10:39, Авто Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин 10:33, Политика Прогноз дня: новости о торговых войнах и санкциях повлияют на рынок акций 10:19, Quote «Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос» 10:11, Политика Путин забрал у Мединского Ростуризм и надзор за туроператорами 10:04, Общество ЦИК пообещала рассмотреть все жалобы о нарушениях на выборах в Приморье 09:51, Политика Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке 09:34, Политика Сколько стоят дачи и коттеджи в Подмосковье этой осенью 09:19, Недвижимость ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка 08:56, Финансы Столтенберг заявил о готовности НАТО ответить на кибератаки из России 08:45, Политика Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП 08:40, Общество Греческий митрополит упрекнул константинопольского патриарха в расколе 08:14, Общество ФАС решила отменить «неприкосновенность» предустановленных приложений 08:02, Технологии и медиа Жертвами тайфуна «Мангхут» на юге Китая стали четыре человека 07:25, Общество Дань государству: чем опасны ограничения на онлайн-покупки 07:08, Мнение Генералы из ФСБ и таможни рассказали в суде о дружбе с Михальченко 07:00, Общество FT сообщила о возможном выводе Deutsche Bank €450 млрд активов из Лондона 06:58, Финансы Британские СМИ назвали госпитализированных из кафе в Солсбери «русскими» 06:39, Общество В ЦИК Приморья рассказали о полученных жалобах на нарушения на выборах 05:57, Политика Журнал Time продадут во второй раз за год 05:15, Технологии и медиа В ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали более 20 человек 04:56, Общество Боевые корабли НАТО подошли ближе к Сирии 04:24, Политика Штаб кандидата от «Единой России» обвинил КПРФ в нарушениях на выборах 04:14, Политика
ЦИК пообещала рассмотреть все жалобы о нарушениях на выборах в Приморье
Политика, 09:51
0
ЦИК пообещала рассмотреть все жалобы о нарушениях на выборах в Приморье

Центральная избирательная комиссия не будет подводить итоги второго тура губернаторских выборов, пока не разберется во всех жалобах, которые могут поступить из Приморского края. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

«Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем», — сказала она.

Накануне, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Его объявили, после того когда в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Повторные выборы назначили во Владимирской, Иркутской областях, Хабаровском крае и Хакасии.

В ЦИК Приморья рассказали о полученных жалобах на нарушения на выборах
Политика

После завершения второго этапа голосования из Приморья поступили в ЦИК 18 жалоб, сообщала ранее председатель краевого избиркома Наталья Камаева. По ее словам, в жалобах говорилось о неправильном и медленном подсчете голосов ГАС «Выборы», о включении в списки избирателей и их подкупе.

Как свидетельствуют данные обработки 97,87% бюллетеней, врио губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко заручился поддержкой 47,11% голосов избирателей, коммунист Андрей Ищенко набрал 50,37%. Однако после обработки 99,03% протоколов лидировать стал Тарасенко с 49,02%.

КПРФ пригрозила массовыми протестами на фоне того, как ее кандидат уступил своему оппоненту в финале подсчетов голосов, сам Ищенко объявил голодовку. ЦИК объяснила смену расстановки сил «опережающим» подсчетом голосов.

Теги: Центризбирком , Элла Памфилова , Выборы , Единый день голосования
Главное
Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край Политика
Материалы по теме
В ЦИК Приморья рассказали о полученных жалобах на нарушения на выборах Политика
Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья объявил голодовку Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter