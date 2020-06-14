В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы

Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, передает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что речь идет о более чем 190 единицах колесной боевой техники, которые совершили марш на расстояние свыше 60 км.

В Москву перебазированы автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», автомобили «Тигр-М», бронетранспортеры БТР-82А и другая техника.

Гусеничную технику доставили на станцию «Красная Пресня» железнодорожным транспортом. Затем она своем ходом совершила марш до улицы Нижние Мневники. Речь идет, в том числе, о танках Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, противотанковых самоходных установках Су-100 и зенитных ракетных комплексах «Бук-М3.