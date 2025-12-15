2025 год с высоты птичьего полета. Лучшие фотографии Reuters
Тысячи палестинцев возвращаются на север сектора Газа вдоль побережья. Кадр сделан в январе 2025 года, когда израильские власти и ХАМАС договорились о прекращении огня. Израиль призвал население эвакуироваться с севера сектора Газа в октябре 2023 года, когда там началась война
Мигранты из Венесуэлы в иммиграционном центре Техаса выстроились в слово SOS под объективом дрона. В США их обвиняли в связях с преступной группировкой и грозили депортацией в Сальвадор, где их ждало заключение в тюрьму строгого режима, где уже находились 130 депортированных из США венесуэльцев. 28 апреля 2025 года
Город Хатъяй на юге Таиланда, который пережил мощнейшее за 25 лет наводнение, вызванное циклоном. В городе была объявлена эвакуация, в которой участвовали спасатели и военные. Вызванные циклоном наводнения унесли жизни 200 человек в Таиланде и Малайзии и более 800 — в Индонезии. 23 ноября 2025 года
Автомобили, сгоревшие во время бушевавшего летом в Греции лесного пожара. В районе города Патры пламя добралось до местных заводов, а также до автомобильной парковки, где превратило сотни машин в металлолом. 14 августа 2025 года
Протестующие сербские студенты в Крагуеваце во время 15-минутного молчания в память о погибших в Нови-Саде. 1 ноября 2024 года на недавно отремонтированном железнодорожном вокзале города обрушился навес, погибли 16 человек. После этого в стране начались протесты. Демонстранты потребовали наказать виновных в трагедии, жестче бороться с коррупцией и объявить досрочные выборы. Президент Сербии Александр Вучич объяснил происходящее попытками Запада устроить цветную революцию в республике. 15 февраля 2025 года
200 тыс. человек собрались на площади Святого Петра в Ватикане на заупокойную мессу по папе римскому Франциску, который скончался на 89-м году жизни. 26 апреля 2025 года
Представители духовенства на заупокойной мессе по папе Франциску в Ватикане. 26 апреля 2025 года
Пилот Сет Кинтеро и штурман Деннис Зенц из команды Toyota Gazoo Racing ведут свой автомобиль по пустыне в Саудовской Аравии во время 11-го этапа ралли «Дакар». 16 января 2025 года
Вид сверху на футбольное поле, по которому проехались мотоциклы. Гейтсхед, Великобритания, 29 ноября 2025 года
В конце года американский штат Вашингтон столкнулся с сильнейшими за 35 лет наводнениями. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов, дороги и сельскохозяйственные угодья не только в Вашингтоне, но и в Айдахо и Орегоне. На фото — местный житель между двумя затопленными бейсбольными полями. 9 декабря 2025 года
В августе 2025 года водохранилище Вудхед вблизи Манчестера в Великобритании пересохло. Этот снимок был сделан весной, когда уровень воды в водохранилище понизился из-за длительной засухи. 13 мая 2025 года
Последствия лесного пожара близ курортной деревни Борш на Ионическом побережье Албании. В тушении участвовали пожарные вертолеты, но пламя не поддавалось из-за жары и ветра. 28 июля 2025 года