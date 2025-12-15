2025 год с высоты птичьего полета. Лучшие фотографии Reuters

Протестующие сербские студенты в Крагуеваце во время 15-минутного молчания в память о погибших в Нови-Саде. 1 ноября 2024 года на недавно отремонтированном железнодорожном вокзале города обрушился навес, погибли 16 человек. После этого в стране начались протесты. Демонстранты потребовали наказать виновных в трагедии, жестче бороться с коррупцией и объявить досрочные выборы. Президент Сербии Александр Вучич объяснил происходящее попытками Запада устроить цветную революцию в республике. 15 февраля 2025 года