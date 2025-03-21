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Число погибших из-за обрушения вокзала в Сербии в 2024 году выросло до 16

Протестующие зажгли свечи, чтобы почтить память&nbsp;погибших в городе Нови-Сад при обрушения&nbsp;вокзала,&nbsp;Вршац,&nbsp;Сербия,&nbsp;февраль&nbsp;2025 года
Протестующие зажгли свечи, чтобы почтить память погибших в городе Нови-Сад при обрушения вокзала, Вршац, Сербия, февраль 2025 года (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Число погибших из-за обрушения части здания железнодорожного вокзала в сербском городе Нови-Сад увеличилось до 16, сообщила пресс-служба Военно-медицинской академии Сербии.

Вокзал в Нови-Саде обрушился утром 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 15 человек. Blic написала, что рухнувшей конструкции было более 60 лет.

По данным медакадемии, 21 марта умер еще один пострадавший в Нови-Саде — пациент 2006 года рождения. В пресс-службе учебного заведения уточнили, что он получил тяжелую травму, упав с козырька крыши в Нови-Саде. В Военно-медицинскую академию Сербии пострадавший поступил только 29 января.

«Несмотря на все принятые меры лечения и самоотверженность персонала, пациент умер от сложных травм и вызванных ими осложнений», — отметили в академии.

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После истории с обрушением вокзала в Сербии начались массовые протесты, которые продолжаются уже около шести месяцев. В частности, 15 марта в центре Белграда участники акции выступали против президента Александра Вучича, несли плакаты с надписью «Ему конец!».

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