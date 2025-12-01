Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото

На фото: люди укрываются от наводнения в спортзале, который используется в качестве эвакуационного центра в городе Хатъяй, Таиланд, 28 ноября 2025 года

В затронутых стихией странах, в том числе и на пострадавшей от катаклизма Шри-Ланке, до сих пор остаются российские туристы, которые пережидают непогоду в отелях.

