Общество⁠,
0

Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото

Число погибших в результате наводнений в Юго-Восточной Азии превысило 1 тыс.

Страны южной и Юго-Восточной Азии охватили мощные ливневые циклоны «Дитва» и «Сеньяр». Наводнения и оползни, которые они спровоцировали, за неделю унесли жизни не менее тысячи человек, сообщает Al Jazeera. В зоне бедствия оказались Таиланд, Индонезия, Малайзия и Шри-Ланка. Как местное население борется с катаклизмом — в фотогалерее РБК
На фото: люди пробираются по затопленной улице в городе Келания, Шри-Ланка, 30 ноября 2025 года &laquo;Дитва&raquo;, принесший в регион затяжные дожди, сформировался в конце ноября в Индийском океане. Пика мощности он достиг 29 ноября, а затем ослаб.
Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

На фото: люди пробираются по затопленной улице в городе Келания, Шри-Ланка, 30 ноября 2025 года

«Дитва», принесший в регион затяжные дожди, сформировался в конце ноября в Индийском океане. Пика мощности он достиг 29 ноября, а затем ослаб.

На фото: люди укрываются от наводнения в спортзале, который используется в качестве эвакуационного центра в городе Хатъяй, Таиланд, 28 ноября 2025 года В затронутых стихией странах, в том числе и на пострадавшей от катаклизма Шри-Ланке, до сих пор остаются российские туристы, которые пережидают непогоду в отелях. &nbsp;
Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

На фото: люди укрываются от наводнения в спортзале, который используется в качестве эвакуационного центра в городе Хатъяй, Таиланд, 28 ноября 2025 года

В затронутых стихией странах, в том числе и на пострадавшей от катаклизма Шри-Ланке, до сих пор остаются российские туристы, которые пережидают непогоду в отелях.
 

Из-за муссонных дождей в Индонезии разлились реки, потоки воды смыли деревни и затопили тысячи домов в трех провинциях&nbsp;&mdash; Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех. 3 тыс. домов были разрушены, без крова остались&nbsp;более 290 тыс. человек. В Малаккском проливе, разделяющем Малайский полуостров и Суматру, также сформировался&nbsp;тропический шторм.
Фото: Chamila Karunarathne / EPA / ТАСС

Из-за муссонных дождей в Индонезии разлились реки, потоки воды смыли деревни и затопили тысячи домов в трех провинциях — Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех. 3 тыс. домов были разрушены, без крова остались более 290 тыс. человек.

В Малаккском проливе, разделяющем Малайский полуостров и Суматру, также сформировался тропический шторм.

На фото: 42-летний местный житель прибывает в убежище&nbsp;из района, пострадавшего от наводнения, Шри-Ланка, 29 ноября 2025 года По мере ухудшения погоды правительство Шри-Ланки заявило о закрытии всех государственных учреждений и школ. Островное государство было объявлено зоной повышенной опасности. Железнодорожное сообщение приостановлено, а большинство рек и водохранилищ переполнилось и дороги оказались под водой.
Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

На фото: 42-летний местный житель прибывает в убежище из района, пострадавшего от наводнения, Шри-Ланка, 29 ноября 2025 года

По мере ухудшения погоды правительство Шри-Ланки заявило о закрытии всех государственных учреждений и школ. Островное государство было объявлено зоной повышенной опасности. Железнодорожное сообщение приостановлено, а большинство рек и водохранилищ переполнилось и дороги оказались под водой.

В Малайзии наводнение затронуло граничащий с Таиландом штат Перлис, там сообщили&nbsp;о трех погибших. На фото: мотоциклист проезжает мимо затопленных рисовых полей в городе Кангар,&nbsp;административном центре&nbsp;Перлиса.
Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

В Малайзии наводнение затронуло граничащий с Таиландом штат Перлис, там сообщили о трех погибших. На фото: мотоциклист проезжает мимо затопленных рисовых полей в городе Кангар, административном центре Перлиса.

Медики эвакуируют пострадавшего из&nbsp;затопленного&nbsp;Кангара. &nbsp;
Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Медики эвакуируют пострадавшего из затопленного Кангара.
 

Затопленная улица в густонаселенном районе Веллампития вблизи крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо. Число жертв стихии в стране достигло 335 человек.
Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Затопленная улица в густонаселенном районе Веллампития вблизи крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо. Число жертв стихии в стране достигло 335 человек.

Вид с воздуха на залив Суан-Дай во Вьетнаме. &nbsp;
Фото: Thanh Hue / Getty Images

Вид с воздуха на залив Суан-Дай во Вьетнаме.
 

Жители&nbsp;Вьетнама страдают от наводнений с октября 2025&nbsp;года. По данным на 23 ноября, в наводнениях, паводках&nbsp;и оползнях&nbsp;в центральном Вьетнаме погибли до 90 человек.
Фото: Chamila Karunarathne / EPA / ТАСС

Жители Вьетнама страдают от наводнений с октября 2025 года. По данным на 23 ноября, в наводнениях, паводках и оползнях в центральном Вьетнаме погибли до 90 человек.

Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
мультимедиа наводнение Азия
Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото Общество, 18:50 
