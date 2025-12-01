Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото
Страны южной и Юго-Восточной Азии охватили мощные ливневые циклоны «Дитва» и «Сеньяр». Наводнения и оползни, которые они спровоцировали, за неделю унесли жизни не менее тысячи человек, сообщает Al Jazeera. В зоне бедствия оказались Таиланд, Индонезия, Малайзия и Шри-Ланка. Как местное население борется с катаклизмом — в фотогалерее РБК
На фото: люди пробираются по затопленной улице в городе Келания, Шри-Ланка, 30 ноября 2025 года
«Дитва», принесший в регион затяжные дожди, сформировался в конце ноября в Индийском океане. Пика мощности он достиг 29 ноября, а затем ослаб.
На фото: люди укрываются от наводнения в спортзале, который используется в качестве эвакуационного центра в городе Хатъяй, Таиланд, 28 ноября 2025 года
В затронутых стихией странах, в том числе и на пострадавшей от катаклизма Шри-Ланке, до сих пор остаются российские туристы, которые пережидают непогоду в отелях.
Из-за муссонных дождей в Индонезии разлились реки, потоки воды смыли деревни и затопили тысячи домов в трех провинциях — Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех. 3 тыс. домов были разрушены, без крова остались более 290 тыс. человек.
В Малаккском проливе, разделяющем Малайский полуостров и Суматру, также сформировался тропический шторм.
На фото: 42-летний местный житель прибывает в убежище из района, пострадавшего от наводнения, Шри-Ланка, 29 ноября 2025 года
По мере ухудшения погоды правительство Шри-Ланки заявило о закрытии всех государственных учреждений и школ. Островное государство было объявлено зоной повышенной опасности. Железнодорожное сообщение приостановлено, а большинство рек и водохранилищ переполнилось и дороги оказались под водой.
В Малайзии наводнение затронуло граничащий с Таиландом штат Перлис, там сообщили о трех погибших. На фото: мотоциклист проезжает мимо затопленных рисовых полей в городе Кангар, административном центре Перлиса.
Медики эвакуируют пострадавшего из затопленного Кангара.
Затопленная улица в густонаселенном районе Веллампития вблизи крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо. Число жертв стихии в стране достигло 335 человек.
Вид с воздуха на залив Суан-Дай во Вьетнаме.
Жители Вьетнама страдают от наводнений с октября 2025 года. По данным на 23 ноября, в наводнениях, паводках и оползнях в центральном Вьетнаме погибли до 90 человек.
