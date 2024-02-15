Дорога домой: как советские войска уходили из Афганистана. Фотогалерея

На фото: встреча бронетранспортера генерал-лейтенанта Бориса Громова — командующего контингентом советских войск в Афганистане. Термез, Узбекистан, 15 февраля 1989 года.

Решение ввести советские войска в Афганистан было принято в 1979 году Политбюро ЦК КПСС — в целях «оказания интернациональной помощи афганскому народу». Формальным основанием для решения политбюро стали неоднократные просьбы просоветского руководства Афганистана о помощи из-за угрозы свержения.

С 1978 года у власти в Афганистане находилась коммунистическая Народно-демократическая партия, взявшая на себя управление страной после гражданской войны. СССР вподдерживал правительство Афганистана. Ломка новым руководством традиций народа и устоев ислама усилили сопротивление против него — вскоре возник конфликт между правительственными силами и вооруженной исламской оппозицией (моджахедами). США и страны Арабского мира оказывали помощь оппозиции.

25 декабря 1979 года в Афганистан был введен «ограниченный контингент советских войск»: первоначально их силами планировалось взять под охрану стратегические объекты, однако СССР оказался втянут в полномасштабную войну.