Дорога домой: как советские войска уходили из Афганистана. Фотогалерея
35 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана после десятилетних боевых действий в регионе. Как уходили войска и как встречали военных на родине — в фотогалерее РБК
На фото: встреча бронетранспортера генерал-лейтенанта Бориса Громова — командующего контингентом советских войск в Афганистане. Термез, Узбекистан, 15 февраля 1989 года.
Решение ввести советские войска в Афганистан было принято в 1979 году Политбюро ЦК КПСС — в целях «оказания интернациональной помощи афганскому народу». Формальным основанием для решения политбюро стали неоднократные просьбы просоветского руководства Афганистана о помощи из-за угрозы свержения.
С 1978 года у власти в Афганистане находилась коммунистическая Народно-демократическая партия, взявшая на себя управление страной после гражданской войны. СССР вподдерживал правительство Афганистана. Ломка новым руководством традиций народа и устоев ислама усилили сопротивление против него — вскоре возник конфликт между правительственными силами и вооруженной исламской оппозицией (моджахедами). США и страны Арабского мира оказывали помощь оппозиции.
25 декабря 1979 года в Афганистан был введен «ограниченный контингент советских войск»: первоначально их силами планировалось взять под охрану стратегические объекты, однако СССР оказался втянут в полномасштабную войну.
После десятилетнего конфликта, в 1988 году, министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана при посредничестве ООН в Швейцарии были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в республике. CCCР обязался вывести свой контингент. США и Пакистан должны были прекратить поддерживать моджахедов.
С 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года из Афганистана были полностью выведены советские войска. Потери Советской армии составили более 14 тыс. человек, афганцев — до 2 млн погибших и 6 млн беженцев.
На фото: генерал-лейтенант Борис Громов (в центре) отвечает на вопросы журналистов в городе Термез. Справа — сын Громова, встретивший отца на границе, 15 февраля 1989 года.
«За мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее пребывание завершилось… Нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить», — сказал 15 февраля 1989 года в интервью на границе командующий контингентом советских войск в Афганистане Громов. Генерал последним перешел мост через Амударью, разделявшую два государства в районе города Термез Узбекской ССР.
На фото: колонны советских войск движутся через перевал Саланг в горах Гиндукуш в Афганистане, февраль 1989 года.
Согласно воспоминаниям Бориса Громова, с территории страны советские войска уходили «в боевой обстановке». «Главная проблема заключалась в организации боевого охранения колонн на марше <...> Была значительно усилена охрана дорог. Мы тщательно спланировали действия авиации и артиллерии в зонах повышенной опасности. Вся прилегающая к местам ночного отдыха подразделений территория постоянно подсвечивалась авиацией», — писал военачальник в книге «Ограниченный контингент».
На фото: Термез, Узбекистан, 15 февраля 1989 года.
Никто из высших руководителей страны в Термез на встречу последних военных колонн не приехал. «Все, конечно, переживали, что из центральных властей нас никто не встречал. Мы выполняли интернациональный долг солдата Советского Союза, а власти даже не соизволили прислать хоть чиновника какого-то из ЦК КПСС, чтобы встретить последние колонны. Да что там, когда перешли границу, оказалось, что нас уже сняли с довольствия. Начались брожения, пошла такая серая повседневность, офицеры сами ходили покупать продукты», — вспоминал полковник Олег Кривопалов.
В степи близ афгано-советской границы поставили телефонные будки, чтобы солдаты и офицеры могли сообщить своим семьям о возращении.
На фото: подразделения советских войск покидают провинцию Кундуз, 15 мая 1988 года.
Командир 370-й отдельного отряда спецназа Владислав Еремеев, покинувший Афганистан в августе 1988 года (его отряд переходил границу близ города Иолотань в Туркменской ССР), впоследствии отмечал: «Первое, что увидел на нашей стороне, переехав мост — сарайчик с огромными буквами «БУФЕТ». Встречали нас туркмены с цветами, лепешками, зеленью. Отряд в составе бригады совершил 1200 километровый марш от Лашкаргаха до Иолотани <...> В Иолотани генерал А.Колесников из ставки популярно разъяснил нам, что афганская война не пользуется уважением в Союзе и нас здесь не ждут».
В конце 1989 года второй Съезд народных депутатов СССР осудил ввод советских войск в Афганистан как противопоставление нормам мирового сообщества. Экс-президент СССР Михаил Горбачев впоследствии называл присутствие СССР в Афганистане политической ошибкой и подчеркивал, что решение о выводе советских войск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений. Эту линию поддержало и политическое, и военное руководство СССР.
На фото: советские военные передают символический ключ от военной части СССР в Афганистане. Кабул, 14 мая 1988 года.
Перед выводом войск СССР передал афганской стороне сеть военных городков, созданных за девять лет. Большинство казарм, складов, столовых и других объектов было сделано из сборно-щитовых конструкций — капитального строительства военные не вели, писал Громов в книге «Ограниченный контингент».
На фото: Термез, Узбекистан, 15 февраля 1989 года.
После войны минимум 35% ее участников остро нуждались в психологической помощи, до 70% выражали готовность в любой момент вернуться в горячую точку, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Союз ветеранов Афганистана.
На фото: жители Афганистана провожают советских военнослужащих, 15 мая 1988 года.
После вывода советских войск борьба между различными силами внутри Афганистана продолжилась. Правительство лояльного Москве Мохаммада Наджибуллы продержалось после этого три года, и в 1992 году к власти пришли моджахеды.
На фото: погрузка боевой техники на железнодорожной платформе в Термезе, 15 мая 1988 года.
В феврале 2015 года президент России Владимир Путин говорил, что при «многих ошибках» причиной ввода войск в Афганистан стали «реальные угрозы». В 2018 году Госдума одобрила проект заявления и постановления, что осуждение ввода советских войск в Афганистан Съездом народных депутатов СССР было несправедливым.
На фото: Термез, Узбекская ССР, 6 февраля 1989 года.
В 2019 году более половины россиян назвали завершение вывода советских войск из Афганистана важнейшим событием 1989 года. Вторым по важности стало падение Берлинской стены и открытие границы между ФРГ и ГДР.
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