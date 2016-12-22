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Афганский посол потребовал у России извинений за ввод советских войск
Политика, 21:03
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Афганский посол потребовал у России извинений за ввод советских войск
Случившийся в 1979 году ввод войск дипломат назвал ошибкой, из-за которой погибли более 2 млн афганцев и большое количество советских солдат. Афганистан, заметил посол, заинтересован, чтобы таких ошибок больше не повторилось
Гвардейский танковый полк в Афганистане. Октябрь 1986 года (Фото: РИА Новости)

Афганский посол в России ​Абдул Каюм Кучай заявил о том, что Кабул рассчитывает на извинения российских властей за ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Об этом дипломат рассказал на ​встрече с фракцией ЛДПР в нижней палате российского парламента.

Случившееся в 1978–1979 годах Каюм Кучай назвал ошибкой (цитата здесь и далее по «РИА Новости). «В 1978 году [в Афганистане] к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власти», — сказал посол. СССР, по мнению дипломата, признав тогда правительство, во главе которого сначала находился Нур Мохаммад Тараки (премьер-министр Афганистана​ с мая 1978 года по март 1979 года), а затем — Хафизулла Амин (глава афганского кабинета​ с марта 1979 года по декабрь того же года), «сделал свою первую ошибку». «Это правительство не было самостоятельным, а [являлось] марионеточным», — заметил посол.

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Второй ошибкой Советского Союза он назвал ввод советских войск в 1979 году. «В результате [этого] погибли более 2 млн афганцев и большое количество советских солдат», — напомнил Кучай, заметив, что также из-за этого вторжения вся инфраструктура страны была разрушена. «А народ Афганистана начал то, что мы называем большим джихадом», — указал представитель дипмиссии.

Теперь Кабул, по словам дипломата, заинтересован в том, чтобы российско-афганские отношения развивались и «прежние ошибки не повторялись». «Такие события между соседями случаются. Но сейчас мы рассчитываем, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу», — заявил Каюм Кучай. Такое заявление российских властей, уверен посол, «послужит истинному углублению и упрочению отношений» между двумя государствами.

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В Афганистане в 1973 году была свергнута монархия и установлен республиканский строй. После этого там случилась гражданская война. В 1978 году к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия, генеральным секретарем которой был Нур Мохаммад Тараки (с сентября 1979 года по декабрь того же года эту должность занимал Хафизулла Амин, одновременно с этим он являлся председателем Революционного совета страны). СССР в конфликте поддерживал правительство Афганистана, однако ломка новым руководством традиций народа и устоев ислама усилили сопротивление против него. Страны НАТО, мусульманские государства и Китай начали оказывать помощь в войне силам оппозиции.

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В 1979 году в Афганистане возникла угроза свержения правящего режима. В декабре того же года СССР удовлетворил просьбы местного правительства и направил в страну свои войска. Основной целью этих действий руководство Советского Союза тогда называло необходимость создать «санитарный кордон» у границ СССР, чтобы военные действия не перенеслись из Афганистана на территорию советских среднеазиатских республик. Окончательный вывод советских войск из Афганистана состоялся в 1989 году в соответствии с Женевскими соглашениями о политическом урегулировании.

Во время боевых действий погибли более 13 тыс. служащих советской армии и 572 человека из органов государственной безопасности. Из Афганистана также не вернулись 28 сотрудников Министерства внутренних дел СССР и 190 советских военных советников.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Афганистан , СССР , ввод войск
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