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Суд ввел временный запрет протестов в аэропорту Гонконга

Администрация Международного аэропорта Гонконга получила временное распоряжение суда о запрете массовых демонстраций на его территории. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Временный судебный запрет предусматривает, что ничто не должно быть истолковано как разрешающее какие-либо демонстрации, протесты или мероприятия, противоречащие постановлению об общественном порядке», —говорится в постановлении.

При этом, согласно документу, нельзя присутствовать при любых демонстрациях на территории аэропорта или принимать в них участие, если только они не проходят в местах, обозначенных администрацией. Как отмечает South China Morning Post, ранее демонстрантам позволили протестовать в зале прилета.

Администрация намерена получить запечатанные копий постановления. После того, как их доставят, руководство аэропорта опубликует полный текст временного запрета суда.

В среду утром на сайте аэропорта также появилось предупреждение об изменениях в расписании. Администрация попросила пассажиров следить за обновлениями данных для их рейсов. Как отмечает South China Morning Post, аэропорт восстанавливает работу после того, как ее на несколько дней парализовали демонстранты. Десяткам рейсов уже удалось вылететь, а количество отмен сократилось.

По данным издания, в среду на территории аэропорта осталось всего 50 протестующих тогда, как на кануне там находилось несколько тысяч человек. Они заняли зону вылетов, из-за чего после 16:30 по местному времени (11:30 мск) в аэропорту закрыли стойки регистрации.

Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за захвата здания протестующими

В результате 13 августа там отменили все рейсы, а пассажирам рекомендовали покинуть здание терминала. Позже полиция применила дубинки и перцовые баллончики, чтобы оттеснить демонстрантов, начавших погром автомобилей правоохранителей. Президент США Дональд Трам заявил тогда, что, по данным американской разведки, власти Китая стягивают войска к границе Гонконга.

Протестные акции регулярно проходят в Гонконге с начала июня. Их участники выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых материковому Китаю. Через несколько дней после акции 12 июня на улицы вышли около двух млн жителей Гонконга. Последняя демонстрация прошла 10 августа.

Теги: Гонконг, Аэропорт
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В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за захвата здания протестующими
Общество
Полиция Гонконга применила против протестующих перцовые баллончики
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