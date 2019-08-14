Суд ввел временный запрет протестов в аэропорту Гонконга

Администрация Международного аэропорта Гонконга получила временное распоряжение суда о запрете массовых демонстраций на его территории. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Временный судебный запрет предусматривает, что ничто не должно быть истолковано как разрешающее какие-либо демонстрации, протесты или мероприятия, противоречащие постановлению об общественном порядке», —говорится в постановлении.

При этом, согласно документу, нельзя присутствовать при любых демонстрациях на территории аэропорта или принимать в них участие, если только они не проходят в местах, обозначенных администрацией. Как отмечает South China Morning Post, ранее демонстрантам позволили протестовать в зале прилета.

Администрация намерена получить запечатанные копий постановления. После того, как их доставят, руководство аэропорта опубликует полный текст временного запрета суда.

В среду утром на сайте аэропорта также появилось предупреждение об изменениях в расписании. Администрация попросила пассажиров следить за обновлениями данных для их рейсов. Как отмечает South China Morning Post, аэропорт восстанавливает работу после того, как ее на несколько дней парализовали демонстранты. Десяткам рейсов уже удалось вылететь, а количество отмен сократилось.