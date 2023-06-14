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Чебурашка, беспилотники, черешня: чем встречают стенды ПМЭФ. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Он продлится до 17 июня, главной темой форума станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». По традиции участники форума — компании, российские регионы, страны и госорганы — пытаются удивить оригинальностью оформления стендов. Чем ПМЭФ-2023 встречает гостей и как выглядит территория форума — в фоторепортаже РБК
Стенд со слоганом &laquo;Энергия в людях&raquo; на площадке форума открыла &laquo;Газпром нефть&raquo;
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Стенд со слоганом «Энергия в людях» на площадке форума открыла «Газпром нефть»

На стенде РЖД&nbsp;показывают видео о появлении первой российской железной дороги, также гостям предлагают надеть очки виртуальной реальности
Фото: Артем Кореняко / РБК

На стенде РЖД показывают видео о появлении первой российской железной дороги, также гостям предлагают надеть очки виртуальной реальности

Компания НОВАТЭК&nbsp;представила свой стенд в форме завода, выполненного из труб
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Компания НОВАТЭК представила свой стенд в форме завода, выполненного из труб

На стенде Санкт-Петербурга представили кроссовер Lada X-Cross 5, который будет собираться на бывшем заводе Nissan. Lada X-Cross 5 является копией китайского кроссовера Bestune T77 от концерна FAW. Среди отличий&nbsp;&mdash; отечественные шильдики с традиционной ладьей в форме буквы &laquo;В&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На стенде Санкт-Петербурга представили кроссовер Lada X-Cross 5, который будет собираться на бывшем заводе Nissan. Lada X-Cross 5 является копией китайского кроссовера Bestune T77 от концерна FAW. Среди отличий — отечественные шильдики с традиционной ладьей в форме буквы «В»

Стенд Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк)
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Стенд Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк)

Стенд Совкомбанка&nbsp;оформлен в космической тематике
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Стенд Совкомбанка оформлен в космической тематике

Стенд ПАО &laquo;Уралкалий&raquo; на форуме украсили живыми цветами
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Стенд ПАО «Уралкалий» на форуме украсили живыми цветами

На стенде Санкт-Петербурга представлена инсталляция с цитатой президента Владимира Путина: &laquo;Смысл нашей политики&nbsp;&mdash; сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России&raquo;
Фото: Елена Сухоруков / РБК

На стенде Санкт-Петербурга представлена инсталляция с цитатой президента Владимира Путина: «Смысл нашей политики — сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России»

Масштабный стенд представили Объединенные Арабские Эмираты&nbsp;&mdash; государство принимает участие в форуме в качестве страны-гостя. Слоган стенда: &laquo;Невозможное возможно&raquo;
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Масштабный стенд представили Объединенные Арабские Эмираты — государство принимает участие в форуме в качестве страны-гостя. Слоган стенда: «Невозможное возможно»

Стенд компании &laquo;Б1&raquo; (бывшая аудиторская компания Ernst &amp; Young&nbsp;&mdash; EY). В марте 2022 года EY сообщила о прекращении деятельности в России и начала процесс выхода российского подразделения из состава компании. Отделенная от международной сети EY российская практика получила&nbsp;название &laquo;Б1&raquo;
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Стенд компании «Б1» (бывшая аудиторская компания Ernst & Young — EY). В марте 2022 года EY сообщила о прекращении деятельности в России и начала процесс выхода российского подразделения из состава компании. Отделенная от международной сети EY российская практика получила название «Б1»

На форуме также представлен беспилотник вертолетного типа БВС ВТ 440 производства компании &laquo;Радар ММС&raquo;&nbsp;&mdash; многоцелевой беспилотный вертолет, который первым в России официально допущен к эксплуатации в рамках экспериментального правового режима в ЯНАО
Фото: Артем Кореняко / РБК

На форуме также представлен беспилотник вертолетного типа БВС ВТ 440 производства компании «Радар ММС» — многоцелевой беспилотный вертолет, который первым в России официально допущен к эксплуатации в рамках экспериментального правового режима в ЯНАО

Тамбовская область посвятила свой стенд композитору Сергею Рахманинову&nbsp;&mdash; в этом году отмечается 150-летие со дня его рождения. В регионе находится музей-усадьба Рахманинова &laquo;Ивановка&raquo;, где композитор жил и сочинял музыку
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Тамбовская область посвятила свой стенд композитору Сергею Рахманинову — в этом году отмечается 150-летие со дня его рождения. В регионе находится музей-усадьба Рахманинова «Ивановка», где композитор жил и сочинял музыку

Свой стенд на ПМЭФ-2023 представила China media group
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Свой стенд на ПМЭФ-2023 представила China media group

Стенд компании &laquo;Роснефть&raquo;
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Стенд компании «Роснефть»

Свой стенд на форуме представили и новые регионы&nbsp;&mdash; ДНР, ЛНР и Херсонская область. На нем размещена реклама мороженого &laquo;Королевское&raquo; и радиаторов отопления Solur, есть брошюры, посвященные сельскому хозяйству и туризму в Херсонской области
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Свой стенд на форуме представили и новые регионы — ДНР, ЛНР и Херсонская область. На нем размещена реклама мороженого «Королевское» и радиаторов отопления Solur, есть брошюры, посвященные сельскому хозяйству и туризму в Херсонской области

У Запорожской области отдельный стенд со слоганом &laquo;Новое Приазовье России&raquo;. На экранах стенда Запорожья&nbsp;актер Иван Охлобыстин, также там представлен макет Запорожской АЭС. Среди прочего гости смогли увидеть экспозицию с мелитопольской черешней, подсолнечным маслом и хлебом
Фото: Артем Кореняко / РБК

У Запорожской области отдельный стенд со слоганом «Новое Приазовье России». На экранах стенда Запорожья актер Иван Охлобыстин, также там представлен макет Запорожской АЭС. Среди прочего гости смогли увидеть экспозицию с мелитопольской черешней, подсолнечным маслом и хлебом

Государственная корпорация развития &laquo;ВЭБ.РФ&raquo; представила интерактивный стенд с высказываниями известных людей, среди которых&nbsp;&mdash; Александр Пушкин, Максим Горький, Лев Толстой, Юрий Гагарин, Александр Суворов и другие
Фото: Артем Кореняко / РБК

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» представила интерактивный стенд с высказываниями известных людей, среди которых — Александр Пушкин, Максим Горький, Лев Толстой, Юрий Гагарин, Александр Суворов и другие

Стенд &laquo;Газпрома&raquo; называется &laquo;Многонародная Россия&raquo;&nbsp;&mdash; на подиуме представлены фигуры в национальных одеждах
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Стенд «Газпрома» называется «Многонародная Россия» — на подиуме представлены фигуры в национальных одеждах

Стенд холдинга&nbsp;VK
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

Стенд холдинга VK

На стенде Подмосковья&nbsp;&mdash; инсталляция &laquo;Девочка с персиками&raquo; в виде картины Валентина Серова. В качестве материалов использованы товары, которые производятся в Московской области. &laquo;Бренды Подмосковья&nbsp;&mdash; лицо России&raquo;, указано на стенде. Авторами инсталляции стали художники-постановщики Лао Ян и Ярослава Карпунина
Фото: Ирина Парфентьева / РБК

На стенде Подмосковья — инсталляция «Девочка с персиками» в виде картины Валентина Серова. В качестве материалов использованы товары, которые производятся в Московской области. «Бренды Подмосковья — лицо России», указано на стенде. Авторами инсталляции стали художники-постановщики Лао Ян и Ярослава Карпунина

На стенде &laquo;Сделано в России&raquo; представили &laquo;муз российского экспорта&raquo;&nbsp;&mdash; муза машиностроения, агропромышленного комплекса, нефтехимической отрасли, медицины и IT. Они олицетворяют наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса за границей, указали в Российском экспортном центре
Фото: Екатерина Виноградова / РБК

На стенде «Сделано в России» представили «муз российского экспорта» — муза машиностроения, агропромышленного комплекса, нефтехимической отрасли, медицины и IT. Они олицетворяют наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса за границей, указали в Российском экспортном центре

Уличная площадка по мотивам фильма &laquo;Чебурашка&raquo;. На форуме также представлена&nbsp;инсталляция в виде больших ушей Чебурашки. Стенды подготовили кинокомпания Yellow, Black and White и киностудия &laquo;Союзмультфильм&raquo;
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Уличная площадка по мотивам фильма «Чебурашка». На форуме также представлена инсталляция в виде больших ушей Чебурашки. Стенды подготовили кинокомпания Yellow, Black and White и киностудия «Союзмультфильм»

Магазин на площадке форума, в котором можно купить мерч с символикой ПМЭФ&nbsp;
Фото: Юлия Кошкина / РБК

Магазин на площадке форума, в котором можно купить мерч с символикой ПМЭФ 

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Артём Кореняко Артём Кореняко, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
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