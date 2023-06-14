Чебурашка, беспилотники, черешня: чем встречают стенды ПМЭФ. Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Он продлится до 17 июня, главной темой форума станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». По традиции участники форума — компании, российские регионы, страны и госорганы — пытаются удивить оригинальностью оформления стендов. Чем ПМЭФ-2023 встречает гостей и как выглядит территория форума — в фоторепортаже РБК
Стенд со слоганом «Энергия в людях» на площадке форума открыла «Газпром нефть»
На стенде РЖД показывают видео о появлении первой российской железной дороги, также гостям предлагают надеть очки виртуальной реальности
Компания НОВАТЭК представила свой стенд в форме завода, выполненного из труб
На стенде Санкт-Петербурга представили кроссовер Lada X-Cross 5, который будет собираться на бывшем заводе Nissan. Lada X-Cross 5 является копией китайского кроссовера Bestune T77 от концерна FAW. Среди отличий — отечественные шильдики с традиционной ладьей в форме буквы «В»
Стенд Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк)
Стенд Совкомбанка оформлен в космической тематике
Стенд ПАО «Уралкалий» на форуме украсили живыми цветами
На стенде Санкт-Петербурга представлена инсталляция с цитатой президента Владимира Путина: «Смысл нашей политики — сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России»
Масштабный стенд представили Объединенные Арабские Эмираты — государство принимает участие в форуме в качестве страны-гостя. Слоган стенда: «Невозможное возможно»
На форуме также представлен беспилотник вертолетного типа БВС ВТ 440 производства компании «Радар ММС» — многоцелевой беспилотный вертолет, который первым в России официально допущен к эксплуатации в рамках экспериментального правового режима в ЯНАО
Тамбовская область посвятила свой стенд композитору Сергею Рахманинову — в этом году отмечается 150-летие со дня его рождения. В регионе находится музей-усадьба Рахманинова «Ивановка», где композитор жил и сочинял музыку
Свой стенд на ПМЭФ-2023 представила China media group
Стенд компании «Роснефть»
Свой стенд на форуме представили и новые регионы — ДНР, ЛНР и Херсонская область. На нем размещена реклама мороженого «Королевское» и радиаторов отопления Solur, есть брошюры, посвященные сельскому хозяйству и туризму в Херсонской области
У Запорожской области отдельный стенд со слоганом «Новое Приазовье России». На экранах стенда Запорожья актер Иван Охлобыстин, также там представлен макет Запорожской АЭС. Среди прочего гости смогли увидеть экспозицию с мелитопольской черешней, подсолнечным маслом и хлебом
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» представила интерактивный стенд с высказываниями известных людей, среди которых — Александр Пушкин, Максим Горький, Лев Толстой, Юрий Гагарин, Александр Суворов и другие
Стенд «Газпрома» называется «Многонародная Россия» — на подиуме представлены фигуры в национальных одеждах
Стенд холдинга VK
На стенде Подмосковья — инсталляция «Девочка с персиками» в виде картины Валентина Серова. В качестве материалов использованы товары, которые производятся в Московской области. «Бренды Подмосковья — лицо России», указано на стенде. Авторами инсталляции стали художники-постановщики Лао Ян и Ярослава Карпунина
На стенде «Сделано в России» представили «муз российского экспорта» — муза машиностроения, агропромышленного комплекса, нефтехимической отрасли, медицины и IT. Они олицетворяют наиболее перспективные векторы развития российского бизнеса за границей, указали в Российском экспортном центре
Уличная площадка по мотивам фильма «Чебурашка». На форуме также представлена инсталляция в виде больших ушей Чебурашки. Стенды подготовили кинокомпания Yellow, Black and White и киностудия «Союзмультфильм»
Магазин на площадке форума, в котором можно купить мерч с символикой ПМЭФ