Чебурашка, беспилотники, черешня: чем встречают стенды ПМЭФ. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Он продлится до 17 июня, главной темой форума станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». По традиции участники форума — компании, российские регионы, страны и госорганы — пытаются удивить оригинальностью оформления стендов. Чем ПМЭФ-2023 встречает гостей и как выглядит территория форума — в фоторепортаже РБК