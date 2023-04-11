Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Фонд «Росконгресс» опубликовал архитектуру деловой программы очередного Петербургского международного экономического форума, запланированного к проведению с 14 по 17 июня 2023 года. Ключевая тема мероприятия озаглавлена как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» и поделена на четыре тематических направления. По словам организаторов, в этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя.

В рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобальных перемен» состоятся сессии и панельные дискуссии, акцентирующие внимание на вопросах международного сотрудничества в формате БРИКС+, ШОС, ЕАЭС, СНГ в условиях современных экономических и геополитических вызовов.

Второй тематический блок деловой программы — «Российская экономика: от адаптации к росту» — посвящен ключевым драйверам экономического развития. Среди них отмечены развитие перспективных территорий, туризма, креативных индустрий, малых технологических компаний, инфраструктуры, эффективное недропользование.

Направление «Выстраивание технологического суверенитета» посвящено стратегическим вопросам развития цифровых технологий во всех отраслях экономики.

В отдельный же тематический трек «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет» выделено обсуждение инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития.

Всего в рамках четырех блоков деловой программы пройдет более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, в том числе традиционный деловой завтрак «Сбера» и ряд событий с участием фармацевтических компаний.