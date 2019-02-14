Медведев признал отсутствие у россиян ощущения роста экономики

Премьер отметил, что российская экономика показывает рост третий год подряд, несмотря на санкции и колебание цен на нефть. При этом он признал, что качество этого роста власти не устраивает, а жители России его не замечают

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Жители России пока не ощущают рост национальной экономики, несмотря на то что он фиксируется уже не первый год. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Мы, конечно, до сих пор сталкиваемся с целым рядом неблагоприятных факторов, они не исчезли», — отметил он. Среди таких факторов глава правительства назвал торговые войны, рост протекционизма, ухудшение условий мировой торговли и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары, которые Россия отправляет на экспорт. Одним из факторов, провоцирующих отток капитала, является также «постоянная угроза расширения санкций».

«Все это, естественно, не помогает, но в то же время реагирует на все эти факторы наша экономика уже по-другому», — отметил премьер. Медведев указал, что по итогам 2018 года ВВП вырос более чем на 2% и рост экономики фиксируется третий год подряд.