Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Двух депутатов выгнали из кнессета за попытку прервать выступление Трампа

Война Израиля с ХАМАС
Палестино-израильский конфликт

Офер Кассиф
Айман Одех
Офер Кассиф
Айман Одех
Офер Кассиф
(Фото: Chip Somodevilla / Reuters)
Айман Одех
(Фото: Chip Somodevilla / Reuters)

Ультралевые депутаты израильского парламента (кнессета) попытались прервать выступление президента США Дональда Трампа и были выведены охраной из зала, передает The Times of Israel.

Председатель преимущественно арабского альянса партий «Хадаш» и «Тааль» Айман Одех поднял плакат с призывом «признать Палестину». Единственный еврейский депутат кнессета в партии Офер Кассиф также пытался держать плакат. Когда парламентариев вывели, Трамп заявил, что «это было очень эффективно», и продолжил речь.

Позднее Кассиф написал в Х, что он и его коллега «пришли не мешать, а требовать справедливости». «Откажитесь быть оккупантами!» — написал он. Одех также отреагировал на инцидент в соцсетях: «Выгнали меня только потому, что выдвинул самое простое требование, с которым согласно все международное сообщество».

Video

Трамп прибыл в Израиль по случаю освобождения заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС удерживало в секторе Газа больше двух лет. Премьер Биньямин Нетаньяху назвал это знаменательным днем — в Израиль вернулись все 20 остававшихся в плену живых заложников.

Договоренность была достигнута в рамках предложенного Трампом плана по прекращению боевых действий, продолжавшихся с октября 2023 года. Израиль в ответ приступил к освобождению из тюрем почти 2 тыс. палестинских заключенных — 250 из них ранее были приговорены к пожизненному лишению свободы.

