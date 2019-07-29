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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонии

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву оказалось легче переносить условия содержания в колонии №4 в Белгородской области, чем в СИЗО «Бутырка». Об этом они сообщили «Московскому комсомольцу», журналисты газеты навестили футболистов в ИК.

«Во-первых, уже нет неопределенности. Есть понимание, когда выйдешь. Во-вторых, ты не сидишь без дела. В-третьих, ты много времени проводишь на свежем воздухе», — заявил Мамаев. По его словам, «благодаря этому даже спится по-другому».

Как рассказал Кокорин, руководство колонии с первого дня его пребывания позволяет ему заниматься травмированной ногой. «В медчасти колонии есть аппараты, и я могу делать процедуры (ультрафарез), которые мне назначил врач для восстановления», — сообщил он. По словам футболиста, в СИЗО для этого необходимо получить разрешение следователя, и первую процедуру ему провели только через восемь месяцев.

Футболисты также рассказали о работе упаковщиками в швейном тюремном цеху. По словам Мамаева, рабочая смена длится с 8:00 до 18:00, но можно освободиться раньше, выполнив норму. «Тут мы зарабатываем 11 тыс. в месяц, по крайней мере нам обещали такую зарплату, но мы ее еще не успели получить», — добавил он.

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Как отметил Кокорин, работа упаковщиками оказалась «единственно подходящей», поскольку для пошива нужно было пройти обучение, на что не хватило времени. «Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться», — добавил он.

Футболисты пока не подали ходатайство на условно-досрочное освобождение. Как отметил Мамаев, у них в колонии есть «несколько дел, которые надо завершить». В частности, они намерены провести футбольный матч и несколько спортивных мероприятий.

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Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл содержатся в одной колонии. Футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого поместили в колонию в Брянской области. Все четверо были задержаны в октябре 2018 года в Москве после двух драк с водителем ведущей «Первого канала» и двумя чиновниками. Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии, остальных — к полутора годам заключения.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, колония
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