Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонии

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву оказалось легче переносить условия содержания в колонии №4 в Белгородской области, чем в СИЗО «Бутырка». Об этом они сообщили «Московскому комсомольцу», журналисты газеты навестили футболистов в ИК.

«Во-первых, уже нет неопределенности. Есть понимание, когда выйдешь. Во-вторых, ты не сидишь без дела. В-третьих, ты много времени проводишь на свежем воздухе», — заявил Мамаев. По его словам, «благодаря этому даже спится по-другому».

Как рассказал Кокорин, руководство колонии с первого дня его пребывания позволяет ему заниматься травмированной ногой. «В медчасти колонии есть аппараты, и я могу делать процедуры (ультрафарез), которые мне назначил врач для восстановления», — сообщил он. По словам футболиста, в СИЗО для этого необходимо получить разрешение следователя, и первую процедуру ему провели только через восемь месяцев.

Футболисты также рассказали о работе упаковщиками в швейном тюремном цеху. По словам Мамаева, рабочая смена длится с 8:00 до 18:00, но можно освободиться раньше, выполнив норму. «Тут мы зарабатываем 11 тыс. в месяц, по крайней мере нам обещали такую зарплату, но мы ее еще не успели получить», — добавил он.