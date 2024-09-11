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«Каждый считал КВН своим»: как прошла церемония прощания с Масляковым

Появились кадры с прощания с ведущим КВН Александром Масляковым

11 сентября состоялась церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Кто пришел проводить в последний путь бессменного ведущего КВН — в фоторепортаже РБК
Церемония прощания с телеведущим началась в 10 часов по Москве в концертном зале &laquo;Планета КВН&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания с телеведущим началась в 10 часов по Москве в концертном зале «Планета КВН».

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
У гроба покойного сидели родные телеведущего, в том числе его сын, единственный владелец прав на &laquo;КВН&raquo; Александр Масляков-младший (крайний справа).
Фото: Андрей Любимов / РБК

У гроба покойного сидели родные телеведущего, в том числе его сын, единственный владелец прав на «КВН» Александр Масляков-младший (крайний справа).

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал покойного &laquo;Гагариным на телевидении&raquo;: &laquo;У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны&nbsp;&mdash; улыбка Маслякова&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал покойного «Гагариным на телевидении»: «У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны — улыбка Маслякова».

В числе посетителей было множество нынешних и бывших участников &laquo;КВН&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В числе посетителей было множество нынешних и бывших участников «КВН».

На церемонию также приезжал актер Константин Райкин (слева).
Фото: Юлия Морозова / ТАСС

На церемонию также приезжал актер Константин Райкин (слева).

Актер Виктор Васильев сказал, что Масляков был &laquo;учителем во всем&raquo; и многих научил дружить и подходить к вещам с юмором.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Виктор Васильев сказал, что Масляков был «учителем во всем» и многих научил дружить и подходить к вещам с юмором.

Среди гостей на церемонии был актер и телеведущий Гарик Харламов&nbsp;&mdash; в прошлом член команды &laquo;КВН&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Среди гостей на церемонии был актер и телеведущий Гарик Харламов — в прошлом член команды «КВН».

Телеведущий Дмитрий Хрусталев, также бывший участник &laquo;КВН&raquo;, поблагодарил Маслякова за то, что тот подарил телевидению несколько поколений &laquo;воспитанных, образованных, преданных своему делу честных людей&raquo;.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев, также бывший участник «КВН», поблагодарил Маслякова за то, что тот подарил телевидению несколько поколений «воспитанных, образованных, преданных своему делу честных людей».

Актер Сергей Писаренко назвал Александра Маслякова человеком, который, наряду с родителями, &laquo;фундаментально повлиял&raquo; на него. Благодаря ему, добавил Писаренко, он и его товарищи &laquo;получили свою судьбу в этой жизни&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Сергей Писаренко назвал Александра Маслякова человеком, который, наряду с родителями, «фундаментально повлиял» на него. Благодаря ему, добавил Писаренко, он и его товарищи «получили свою судьбу в этой жизни».

Телеведущий, продюсер и сценарист Леонид Якубович рассказал, что был знаком с Александром Масляковым 57 лет, и все эти годы Масляков &laquo;всей стране дарил любовь&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Телеведущий, продюсер и сценарист Леонид Якубович рассказал, что был знаком с Александром Масляковым 57 лет, и все эти годы Масляков «всей стране дарил любовь».

Артист, телеведущий, бывший участник &laquo;КВН&raquo; Вадим Галыгин также был среди гостей на церемонии прощания
Фото: Андрей Любимов / РБК

Артист, телеведущий, бывший участник «КВН» Вадим Галыгин также был среди гостей на церемонии прощания

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что Масляков для нее был &laquo;примером личности на телевидении&raquo;. &laquo;Когда он разговаривал со зрителями, он разговаривал с каждым в отдельности, и каждый зритель считал &laquo;КВН&raquo; своим&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала она.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что Масляков для нее был «примером личности на телевидении». «Когда он разговаривал со зрителями, он разговаривал с каждым в отдельности, и каждый зритель считал «КВН» своим», — сказала она.

Также возложить цветы приехала ведущая программы &laquo;Жить здорово!&raquo; Елена Малышева.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Также возложить цветы приехала ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.

Среди присутствовавших была генпродюссер &laquo;Матч-ТВ&raquo; Тина Канделаки.
Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Среди присутствовавших была генпродюссер «Матч-ТВ» Тина Канделаки.

Также на прощание приезжал&nbsp;певец Shaman (Ярослав Дронов).
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Также на прощание приезжал певец Shaman (Ярослав Дронов).

После прощания Александра Маслякова проводили аплодисментами.
Фото: Андрей Любимов / РБК

После прощания Александра Маслякова проводили аплодисментами.

После церемонии гроб с Александром Масляковым отправили на Новодевичье кладбище, где он и будет похоронен.
Фото: Андрей Любимов / РБК

После церемонии гроб с Александром Масляковым отправили на Новодевичье кладбище, где он и будет похоронен.

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Александр Масляков

телеведущий
24 ноября 1941 года
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