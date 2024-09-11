«Каждый считал КВН своим»: как прошла церемония прощания с Масляковым

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что Масляков для нее был «примером личности на телевидении». «Когда он разговаривал со зрителями, он разговаривал с каждым в отдельности, и каждый зритель считал «КВН» своим», — сказала она.