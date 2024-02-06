Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

Масляков-старший с супругой окончательно ушли из состава собственников компании, которой принадлежат права на КВН, теперь единственный ее владелец — его сын

Александр Масляков-младший (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» («Александр Масляков и Компания»), которому принадлежат права на передачу КВН, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5% в АМИК принадлежало его отцу, основателю КВН Александру Васильевичу Маслякову, оставшиеся 24,5% — его жене Светлане Масляковой.

Основным владельцем АМИК Масляков-младший стал в 2019 году. До того его отцу принадлежал 51% АМИК, а его супруге — 49%.

Первый выпуск телепередачи КВН вышел в ноябре 1961 года. Масляков-старший работал ведущим программы с 1964 по 1972 год, до закрытия, и ведет ее с 1986 года, после возобновления. Масляков-младший ведет «Премьер-лигу КВН», передачи транслирует «Первый канал».

В 2022 году Масляков-старший заразился коронавирусом и пропустил часть игр, его заменяли Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Александру Маслякову 82 года.