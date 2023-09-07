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Избирком Белгородской области перенес выборы в приграничных районах

Глава ЦИК: выборы в приграничных районах Белгородской области перенесли
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Военная операция на Украине
После введения на территории Белгородской области режима повышенной готовности выборы в двух приграничных районах, Шебекинском городском округе и Журавлевском сельском поселении, перенесли, заявила Памфилова
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Избирательная комиссия Белгородской области отложит голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и в земское собрание Журавлевского сельского поселения, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она объяснила это решение введением на территории Белгородской области режима повышенной готовности, передает «РИА Новости».

Белгородский избирком перенес выборы в двух приграничных районах еще в июне. Полномочия действующих депутатов были продлены. Руководство избиркома объяснило, что это решение было принято для защиты жизни и здоровья граждан.

В единый день голосования в Белгородской области пройдут дополнительные выборы в областную думу, выборы депутатов городского совета Белгорода и выборы представительных органов местного самоуправления в 13 муниципальных районах.

После начала военной операции власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий. С октября 2022 года в Белгородской области действует средний уровень реагирования. С его введением должностные лица и органы исполнительной власти начали «осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Режим среднего реагирования был также введен в Крыму, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

В Белгородской области также введен повышенный, желтый, уровень террористической опасности.

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Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. ЦИК сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте России и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

Выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях также пройдут в единый день голосования 10 сентября. В ЛНР и ДНР выберут депутатов народных советов, в Запорожской области — законодательного собрания, в Херсонской — областной думы.

Во всех регионах также выберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

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