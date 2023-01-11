Кто получил «Золотой глобус» в 2023 году. Фотогалерея
На фото слева направо: продюсер и соавтор сценария Тони Кушнер, актеры Сет Роген, Джадд Хёрш, Гэбриэл ЛаБелль, режиссер и автор сценария Стивен Спилберг, актеры Мишель Уильямс, Пол Дано, продюсер Кристи Макоско Кригер.
Лучший драматический фильм: «Фабельманы». Картина основана на воспоминаниях Стивена Спилберга о детстве и юношестве. В этой номинации фильм соревновался со второй частью «Аватара» Джеймса Кэмерона, «Элвисом» База Лурмана, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински (продолжение боевика 1986 года)
На фото слева направо: продюсер Питер Чернин, актер Колин Фаррелл, режиссер и сценарист Мартин Макдона, актеры Керри Кондон и Брендан Глисон, продюсер Грэм Бродбент, актер Барри Кеоган.
Лучший мюзикл или комедия: «Банши Инишерина» Мартина Макдоны — фильм о конфликте двух друзей на ирландском острове в начале XX века. Главные роли исполнили Колин Фаррелл и Брендан Глисон — этот же дуэт играл у Макдоны в «Залечь на дно в Брюгге».
Среди соперников фильма в номинации был «Треугольник печали» Рубена Эстлунда — победитель Каннского фестиваля прошлого года
Лучший сценарий: Мартин Макдона («Банши Инишерина»)
Лучший драматический актер: Остин Батлер. Он сыграл главную роль в фильме «Элвис» База Лурмана — байопике о певце Элвисе Пресли
Лучшая драматическая актриса: Кейт Бланшетт. Ее наградили за главную роль в фильме «Тар», где она сыграла женщину-дирижера Берлинского филармонического оркестра.
*Бланшетт не присутствовала на церемонии награждения, на фото она — на спецпоказе «Тар» в Сиднее 13 ноября 2022 года
Лучший актер в мюзикле или комедии: Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Мишель Йео. Она получила награду за роль в приключенческой фантастике «Все везде и сразу»
Лучший актер второго плана: Ке Хью Куан (за «Все везде и сразу»)
Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт (за роль в фильме киновселенной Marvel «Черная Пантера: Ваканда навеки»)
На фото слева направо: режиссер Сантьяго Митре и актер Рикардо Дарин.
Лучший фильм на иностранном языке: «Аргентина, 1985». Картина рассказывает о том, как адвокат и прокурор подают в суд на власти страны, обвиняя их в преступлениях против граждан.
На фото слева направо: режиссеры Гильермо дель Торо и Марк Густафсон.
Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо». Действие сказки Карло Коллоди в мультфильме перенесено в Италию времен Бенито Муссолини.
На фото: режиссер Мигель Сапочник и актрисы Эмма Д'Арси и Милли Олкок (слева направо).
Лучший драматический телесериал: «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов».
На фото слева направо: актеры Тайлер Джеймс Уильямс, Крис Перфетти, Джанелл Джеймс, Кинта Брансон, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф и Уильям Стэнфорд Дэвис.
Лучший телесериал (мюзикл или комедия): «Начальная школа «Эбботт» — комедия об учителях государственной школы.
Сериал также выиграл актерские номинации: лучшая актриса в телевизионной комедии или мюзикле — Кинта Брансон, лучший актер второго плана в телесериале — Тайлер Джеймс Уильямс.
Лучший телефильм или мини-сериал: «Белый лотос» — комедия о богатых постояльцах дорогого отеля на Гавайях.
На фото: актриса Дженнифер Кулидж. Она также взяла награду за работу в «Белом лотосе» — как лучшая актриса второго плана в мини-сериале
Лучший актер в драматическом сериале: Кевин Костнер (за роль в сериале «Йеллоустоун» — современном вестерне о владельце ранчо, расположенного рядом с национальным парком).
*Костнера на церемонии награждения не было, на фото он на премии Гильдии художников-постановщиков США 5 марта 2022 года
Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея (за роль в подростковой драме «Эйфория»).
*Зендея не пришла на вручение «Золотого глобуса», на фото она на мероприятии HBO Max, посвященном сериалу, в апреле 2022 года
Лучший актер в телевизионном мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт (за роль в сериале «Медведь» о шеф-поваре)
Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Эван Питерс (за роль в сериале «Монстр: История Джеффри Дамера», рассказывающем об американском серийном убийце)
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Аманда Сайфред (за роль в «Выбывшей» — сериале об основательнице стартапа Theranos Элизабет Холмс, которую в прошлом году признали виновной в мошенничестве).
*Сайфред не было на церемонии, на фото она на мероприятии, посвященном сериалу, в июне 2022 года
Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер («Черная птица» о заключенных тюрьмы)
Лучшая актриса второго плана в телесериале: Джулия Гарнер («Озарк» о финансовом консультанте, вынужденном переехать из-за долгов)
Эдди Мерфи (справа) получил почетную награду имени Сесила Де Милля за выдающиеся заслуги в кино. На фото он с одним из ведущих церемонии, актером Трейси Морганом.