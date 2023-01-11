Кто получил «Золотой глобус» в 2023 году. Фотогалерея

На фото слева направо: продюсер Питер Чернин, актер Колин Фаррелл, режиссер и сценарист Мартин Макдона, актеры Керри Кондон и Брендан Глисон, продюсер Грэм Бродбент, актер Барри Кеоган.

Лучший мюзикл или комедия: «Банши Инишерина» Мартина Макдоны — фильм о конфликте двух друзей на ирландском острове в начале XX века. Главные роли исполнили Колин Фаррелл и Брендан Глисон — этот же дуэт играл у Макдоны в «Залечь на дно в Брюгге».

Среди соперников фильма в номинации был «Треугольник печали» Рубена Эстлунда — победитель Каннского фестиваля прошлого года