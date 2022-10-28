«Дом Дракона» оказался популярнее спецвыпуска «Гарри Поттера»

Сериал «Дом Дракона», повествующий о происходивших за 200 лет до «Игры престолов» событиях, посмотрели 82% зрителей сервиса «Амедиатека». Проект стал популярнее, чем спецвыпуск «Гарри Поттера» и сиквел «Секса в большом городе»

Фото: HBO / Keystone Press Agency / Global Look Press

Приквел «Игры престолов» — сериал «Дом Дракона» американского телеканала HBO — посмотрели 82% от всех пользователей, смотревших контент в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса. Данные приведены за период с 22 августа, когда вышла первая серия проекта, по 26 октября 2022 года. Абсолютные данные о своих подписчиках платформа не раскрывает.

В день премьеры последней серии «Дома Дракона», 24 октября, ее посмотрели на 78% больше пользователей, чем первую серию в день ее премьеры. Сервис HBO, которому принадлежит проект, уже на следующий день после выхода финального эпизода отчитался о 9 млн зрителей за сутки. «Дом Дракона» набрал самое большое количество просмотров в день выхода последней серии среди шоу HBO после завершения «Игры престолов». Тогда заключительный эпизод собрал у экранов больше 19 млн человек.

«Амедиатека» также сравнила показатели приквела «Игры престолов» с другими ожидаемыми премьерами. Например, «Дом дракона» за период выхода первого сезона посмотрели на 37% больше пользователей, чем сериал «И просто так» за период выхода первого сезона с 10 декабря 2021-го по 31 января 2022 года и на 31% больше, чем специальный выпуск «Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс» c 1 по 31 января 2022 года.

Первую серию «Дома Дракона» на канале HBO и стриминговой платформе HBO Max за сутки посмотрели 9,9 млн человек, через несколько дней этот показатель удвоился. Второму эпизоду удалось повысить планку: за несколько часов после премьеры его посмотрели около 10,2 млн зрителей. Уже к пятой серии среднее количество зрителей одного эпизода сериала, по данным Nielsen, составляло 29 млн.

Сериал «Дом Дракона» повествует о событиях, происходивших за 200 лет до оригинальной истории, показанной в «Игре престолов». В основе сюжета лежит борьба за Железный трон двух ветвей дома Таргариенов. Литературной основой для сценария «Дома Дракона» стал первый том книги «Пламя и кровь», написанной автором «Песни льда и пламени» Джорджем Мартином. Сам Мартин, как и в случае с «Игрой престолов», принимал непосредственное участие в подготовке шоу и выступил его продюсером.

Бюджет каждого эпизода «Дома Дракона» составил около $20 млн, общие расходы на проект достигли $200 млн, что в два раза больше, чем в среднем за сезон у «Игры престолов». Существенная часть этих средств была направлена на спецэффекты, в том числе на создание большого количества драконов, которые появлялись практически в каждой серии.