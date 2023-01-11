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Фильм Спилберга «Фабельманы» получил главную награду на «Золотом глобусе»

Фильм Спилберга «Фабельманы» получил главную награду на «Золотом глобусе»
Фильм «Фабельманы» получил «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Премий за лучшую мужскую и женскую роли в драматических фильмах были удостоены Остин Батлер и Кейт Бланшетт

В США прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Список победителей организаторы опубликовали на сайте премии;

  • лучший фильм (драма) — «Фабельманы»;
  • лучший фильм (мюзикл или комедия) — «Банши Инишерина»;
  • лучший режиссер — Стивен Спилберг («Фабельманы»)
  • лучший сценарий — Мартин МакДона («Банши Инишерина»);
  • лучший актер (драма) — Остин Батлер («Элвис»);
  • лучшая актриса (драма) — Кейт Бланшетт («Тар»);
  • лучший актер (мюзикл или комедия) — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»);
  • лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Мишель Йео («Все везде и сразу»);
  • лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»

В 2021 году премию «Золотой глобус» сдвинули на конец февраля из-за пандемии коронавируса. Церемония прошла в онлайн-формате в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В том году лучшим драматическим фильмом была признана работа Хлои Чжао «Земля кочевников», а лучшими актером и актрисой в драматических фильмах стали Чедвик Боузман и Андра Дэй.

В 2022 церемония состоялась 10 января в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн. Тогда «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм» получил фильм «Власть пса», а премии за лучшую мужскую и женскую роли в драматических фильмах получили Уилл Смит и Николь Кидман.

Материал дополняется.

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