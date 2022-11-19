В США экс-миллиардершу Холмс осудили на 11 лет тюрьмы по делу Theranos

Суд в Сан-Хосе штат Калифорния признал виновной основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс в обмане инвесторов и назначил наказание в виде 11 лет и трех месяцев лишения свободы, передает Reuters

Судья Эдвард Дэвила признал Холмс виновной по трем пунктам обвинения в мошенничестве и по одному пункту обвинения в заговоре.

«Это дело о мошенничестве, когда компания, на которую возлагались большие надежды, продвигалась вперед только для того, чтобы быть разрушенной искажениями, откровенным высокомерием и ложью», — сказал судья.

По данным агентства, во время заседания Холмс плакала, говоря, что она «опустошена» своими ошибками и многое сделала бы по-другому, если бы у нее была такая возможность. «Я испытываю сильный стыд за то, через что прошли люди, потому что я подвела их», — сказала она.

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