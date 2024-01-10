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Президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта

Президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта после нескольких нападений и захвата заложников в здании телекомпании TC Televisión в Гуаякиле, сообщает El Universo.

Соответствующий указ предусматривает «признание существования внутреннего вооруженного конфликта», который назван причиной объявления в стране режима ЧС днем ранее.

8 января Нобоа подписал указ о введении в стране режима ЧС на 60 дней. Решение было принято после серии бунтов в тюрьмах и побега главы крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара, известного как Фито. Глава государства намеревался задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой.

Документ объявляет 22 транснациональные организованные преступные группировки террористическими организациями и воюющими негосударственными субъектами. Военным поручено нейтрализовать членов этих преступных группировок.

Полиция Эквадора задержала ворвавшихся в здание телеканала TC Televisión
Общество
Фото:CÃ©sar MuÃ±oz / IMAGO / Global Look Press

Нобоа распорядился обеспечить «мобилизацию и вмешательство Вооруженных Сил и Национальной полиции» чтобы «гарантировать суверенитет и территориальную целостность» Эквадора и воспрепятствовать действиям преступных и террористических групп. Президент заявил, что «наркотеррористические группировки» пытаются запугать правительство, и отказался вести с ними переговоры.

Указ был подписан после нескольких нападений, произошедших 9 января. Полиция, сообщала, в частности, об атаках на сотрудников ведомства и патрульные машины, в том числе с применением взрывчатки. Вечером того же дня группа вооруженных людей ворвалась в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле и взяла в заложники телеведущих в студии, а также других сотрудников. Позднее полиция вошла в здание и задержала часть злоумышленников.

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Теги
Эквадор вооруженный конфликт заложники террористы
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