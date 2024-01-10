Главарь второй крупнейшей банды страны сбежал из тюрьмы в Эквадоре

Перед побегом в тюрьме, где сидел Фабрисио Колон Пико, случился бунт, самого главаря собирались перевести в другое учреждение. Вместе с ним сбежали более 30 человек. Ранее побег совершил главарь крупнейшей банды «Лос Чонерос»

Главарь эквадорской преступной группировки «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по прозвищу «Капитан Пико» сбежал из тюрьмы в городе Риобамба, передает Primicias со ссылкой на мэра Джона Винуэса.

По данным издания, из тюрьмы массово сбежали заключенные. Винуэса уточнил, что это 32 человека, один из которых — лидер «Лос-Лобос».

Служба по делам лиц, лишенных свободы (SNAI), подтвердила побег Колона Пико. В ведомстве сообщили, что он покинул тюрьму во время бунта.

Как уточнил Винуэса, к 07:30 по местному времени (15:30 мск) 9 января 20 сбежавших удалось задержать. Однако местонахождение Колон Пико и других заключенных к тому моменту не установили.

«Лос-Лобос», которую возглавляет Фабрисио Колон Пико — вторая по численности преступная группировка в Эквадоре, отмечает Ecuavisa. Она специализируется на торговле наркотиками. По состоянию на апрель 2023 года группировка насчитывала 8 тыс. членов. Она откололась от «Лос Чонерос» — первой по величине банды страны. Ее главарь — Адольфо Масияса Вильямара, известный как Фито, на этой неделе также сбежал из тюрьмы.

Фабрисио Колон Пико задержали 5 января. На следующий день ему предъявили обвинение в похищении человека в июле 2023 года. Также его подозревают в подготовке убийства генпрокурора Эквадора Дианы Салазар, отмечает El Universo.

В день, когда начался бунт, главаря банды планировали перевести из тюрьмы в другое место заключения, пишет El Telegrafo. Однако полиция не смогла выполнить эту задачу, так как заключенные начали нападать на силовиков и смотрителей, применяя взрывчатку, камни и огнестрельное оружие.

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По информации ведомства, решение о переводе Колона Пико вызвало беспорядки и в других тюрьмах. SNAI сообщила в X (ранее — Twitter), что к вечеру 9 января заключенные удерживали в заложниках 139 сотрудников исправительных учреждений.

В Эквадоре с 8 января произошло несколько бунтов в тюрьмах. На полицейских в разных частях страны совершались нападения. Вечером 9 января группа вооруженных людей захватила в заложники ведущих телеканала TC Televisión в Гуаякиле, часть злоумышленников задержали.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января объявил в стране режим ЧС на 60 дней, а также ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Он поручил военным нейтрализовать членов преступных группировок, которые своим указом объявил террористическими организациями. Нобоа отказался вести переговоры и заявил, что власти «не позволят террористическим группировкам нарушить мир в стране».