Глава МИД Британии заявил об усталости мира от «российских провокаций»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что государствам в мире «надоели российские провокации». Об этом он сказал в интервью Би-би-си, комментируя высылку российских дипломатов более чем из 20 стран, передает Reuters.



Джонсон подчеркнул, что конфликт направлен не против народа России или ее культуры и цивилизации. «Мы ссоримся исключительно с Кремлем и действующей администрацией», — сказал министр иностранных дел Великобритании. «Причина таких коллективных действий в том, что мир показал сформировавшиеся сомнения и страхи по поводу Кремля. Россия — это великая страна, но она не может достигать величия такими действиям. Мир говорит о ее типе поведения, об этих бесконечных провокациях. «С нас хватит», — сказал Джонсон.

«Я думаю, что причина, почему другие страны решили выразить свои чувства по поводу того, что делала Россия, потому что много других государств за последние 10 лет имели опыт, если не попытки убийства на своей земле, то провокаций», — сказал Джонсон, передает его слова Би-би-си. Он привел в пример вмешательство в выборы, кибератаки и «все типы русской агрессии». «Именного поэтому мы видим беспрецедентный, глобальный ответ, а именно 20 стран выдворили более 100 дипломатов», — сказал он.



Джонсон отметил, что правительство Британии «провело большую работу, чтобы объяснить очень ясно», что Лондон знает об обстоятельствах отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и о том, как «безрассудно были поставлены под угрозу жизни людей в Солсбери». «И мы узнали, что люди поняли. Они поняли, потому что они внезапно осознали, что подобное может случиться в их собственном городе. Они внезапно увидели, что это новый тип угрозы», — сказал Борис Джонсон.



В понедельник, 26 марта, Джонсон в своем Twitter написал, что западные страны объявили «самую большую коллективную высылку российских сотрудников разведки в истории». По его словам, такие меры помогут обеспечить коллективную безопасность. Глава МИД Британии отметил, что «Россия не может нарушать международные правила безнаказанно».