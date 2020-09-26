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Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора России и Японии причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора (не подписан после окончания Второй мировой войны — РБК), однако планам помешали русско-американские противоречия. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Nikkei.

По словам политика, в декабре 2016-го он понял, что президент России Владимир Путин настроен на реальное разрешение вопроса. В 2018 году во время встречи сторон в Сингапуре России и Японии удалось наиболее близко подойти к соглашению. «Было понимание, что мы наконец приближаемся к переговорам о заключении (договора)», — вспоминает Абэ.

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Сергей Лавров

В итоге, как пояснил экс-премьер, в дело вмешались внешние факторы. По его мнению, на ситуацию негативно повлияли взаимоотношения России и США, которые обострились из-за украинского конфликта и присоединения Крыма.

После завершения Второй мировой СССР не подписал Сан-Францисский мирный договор 1951 года, положивший конец состоянию войны между Японией и странами-союзницами. Советское государство ратифицировало с Токио в 1956 году мирную декларацию, договорившись продолжать переговоры о заключении мирного договора.

Основным препятствием для его подписания стали разногласия из-за Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В 1945 году они были включены в состав российских территорий, с чем Япония до сих пор не согласна. Министр иностранных дел Сергей Лавров в июле заявил, что Токио занимает в этом споре «неправовую позицию».

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«Японские официальные лица многократно заявляли, что итоги Второй мировой войны они признают, за исключением итогов в отношении Южных Курильских островов. Это неправовая позиция», — указал он.

Как пояснил Лавров, Япония ратифицировала Устав ООН, который определяет все, сделанное странами-победительницами Второй мировой войны, не подлежащим обсуждению.

28 августа Абэ ушел в отставку. Он отметил, что сожалеет о том, что не успел заключить мирный договор с Россией. Позже Путин и Абэ в разговоре по телефону подтвердили намерение провести переговоры касательно заключения мирного договора между двумя странами.

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