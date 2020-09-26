Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора России и Японии причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора (не подписан после окончания Второй мировой войны — РБК), однако планам помешали русско-американские противоречия. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Nikkei.

По словам политика, в декабре 2016-го он понял, что президент России Владимир Путин настроен на реальное разрешение вопроса. В 2018 году во время встречи сторон в Сингапуре России и Японии удалось наиболее близко подойти к соглашению. «Было понимание, что мы наконец приближаемся к переговорам о заключении (договора)», — вспоминает Абэ.

В итоге, как пояснил экс-премьер, в дело вмешались внешние факторы. По его мнению, на ситуацию негативно повлияли взаимоотношения России и США, которые обострились из-за украинского конфликта и присоединения Крыма.

После завершения Второй мировой СССР не подписал Сан-Францисский мирный договор 1951 года, положивший конец состоянию войны между Японией и странами-союзницами. Советское государство ратифицировало с Токио в 1956 году мирную декларацию, договорившись продолжать переговоры о заключении мирного договора.