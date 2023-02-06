В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Загорелись контейнеры на складе, причины возгорания пока неизвестны. За несколько часов до пожара порт прекратил работу из-за землетрясения

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Пожар начался в турецком порту Искендерун, пишет Milliyet. По данным издания, загорелись резервуары на складе.

Пожарные тушат возгорание. Его причины пока неизвестны.

Искендерун находится на побережье одноименного залива в Средиземном море, в турецкой провинции Хатай. Порт является одним из крупнейших в стране. Он принимает нефтяные танкеры, сухогрузы, контейнеровозы.

За несколько часов до пожара Главное управление мореходства Турции сообщило, что порт Искендерун получил повреждения в результате землетрясения. Крупнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 произошло в стране в ночь на 6 февраля. Позже была зафиксирована серия афтершоков. Число погибших в Турции превысило 1500 человек, в Сирии — более 750.

В результате землетрясения взорвался газопровод на юго-востоке Турции. Число разрушенных зданий в стране достигло почти 3500.