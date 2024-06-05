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ПМЭФ-2024 ,  
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Пчелы, Венера Милосская и драконы: что показали компании на стендах ПМЭФ

Фотографии со стендов компаний на ПМЭФ
Сюжет
ПМЭФ-2024

В Петербурге открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили свои стенды, на которых рассказали о своей работе. На них — и гигантские пчелы, и макеты с Высокоскоростными магистралями, драконами и роботами.

Есть стенды и иностранных участников — в этом году в форуме ожидается участие 17 тыс. человек из 136 стран и территорий. Главными гостями форума в этом году станут президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Среди гостей форума также ожидаются президент Республики Сербской Милорад Додик и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Интерактивный стенд &laquo;Газпромнефти&raquo;
Фото: РБК

Интерактивный стенд «Газпромнефти»

Стенд &laquo;Сбера&raquo; с сервисом ReActoring: посетители ПМЭФ могут сфотографироваться и наложить на снимок образ Чарли Чаплина, Илона Маска и других знаменитостей.
Фото: РБК

Стенд «Сбера» с сервисом ReActoring: посетители ПМЭФ могут сфотографироваться и наложить на снимок образ Чарли Чаплина, Илона Маска и других знаменитостей.

Стенд ВЭБ.РФ
Фото: РБК

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд Совкомбанка с их биржевым тикером, после выхода на IPO на Московской бирже. Во время него он привлек&nbsp;₽11,5 млрд.
Фото: РБК

Стенд Совкомбанка с их биржевым тикером, после выхода на IPO на Московской бирже. Во время него он привлек ₽11,5 млрд.

Трансформер на стенде Московской области.
Фото: РБК

Трансформер на стенде Московской области.

Стена из цветочной мозаики на стенде Уралхима
Фото: РБК

Стена из цветочной мозаики на стенде Уралхима

На стенде Москвы выставлен макет Высокоскоростных магистралей (ВСМ).&nbsp;Запуск движения по новой ветке ВСМ между Петербургом и Москвой&nbsp;Минтранс ожидает к 2028 году.
Фото: РБК

На стенде Москвы выставлен макет Высокоскоростных магистралей (ВСМ). Запуск движения по новой ветке ВСМ между Петербургом и Москвой Минтранс ожидает к 2028 году.

На стенде РЖД
Фото: РБК

На стенде РЖД

Китайский дракон и надписи иероглифами на стенде Альфа-Банка
Фото: РБК

Китайский дракон и надписи иероглифами на стенде Альфа-Банка

На стенде Твери&nbsp;&mdash; макеты зданий в городе
Фото: РБК

На стенде Твери — макеты зданий в городе

Гиганский конь-качалка Avito
Фото: РБК

Гиганский конь-качалка Avito

На ПМЭФ открылся и Молдавский двор, организованный Культурным центром Молдавии
Фото: РБК

На ПМЭФ открылся и Молдавский двор, организованный Культурным центром Молдавии

Стенд Башкирии с мега-пчелой
Фото: РБК

Стенд Башкирии с мега-пчелой

Башкирия также представила Национальную киберфизическую платформу &laquo;Берлога&raquo;. В рамках проекта создатели собираются массово вовлекать детей в&nbsp;техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры.
Фото: РБК

Башкирия также представила Национальную киберфизическую платформу «Берлога». В рамках проекта создатели собираются массово вовлекать детей в техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры.

Кофейня Wildberries
Фото: РБК

Кофейня Wildberries

Внутри вагончика Wildberries&nbsp;&mdash; товары, которые можно купить на маркетплейсе
Фото: РБК

Внутри вагончика Wildberries — товары, которые можно купить на маркетплейсе

Стенд Дагестана
Фото: РБК

Стенд Дагестана

Стенд Ленинградской области
Фото: РБК

Стенд Ленинградской области

На стенде Хабаровского&nbsp;края изображены военные самолеты
Фото: РБК

На стенде Хабаровского края изображены военные самолеты

Венера Милосская на стенде фаркомпании&nbsp;Geropharm
Фото: РБК

Венера Милосская на стенде фаркомпании Geropharm

Стенд Крыма посвящен 10-летию присоединения полуострова к России
Фото: РБК

Стенд Крыма посвящен 10-летию присоединения полуострова к России

Стенд&nbsp;Минобрнауки России
Фото: РБК

Стенд Минобрнауки России

Стенд Луганской Народной Республики
Фото: РБК

Стенд Луганской Народной Республики

Стенд Омана. Всего в ПМЭФ примут участие&nbsp;более 17 тыс. человек из 136 стран и территорий
Фото: РБК

Стенд Омана. Всего в ПМЭФ примут участие более 17 тыс. человек из 136 стран и территорий

Площадка &laquo;ВиноГрад&raquo; на ПМЭФ. Она пройдет в третий раз и соберет производителей вина.
Фото: РБК

Площадка «ВиноГрад» на ПМЭФ. Она пройдет в третий раз и соберет производителей вина.

Стенд компании IVA,&nbsp;российского&nbsp;разработчика сервиса видео-конференц-связи.
Фото: РБК

Стенд компании IVA, российского разработчика сервиса видео-конференц-связи.

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