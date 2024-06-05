Пчелы, Венера Милосская и драконы: что показали компании на стендах ПМЭФ
В Петербурге открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили свои стенды, на которых рассказали о своей работе. На них — и гигантские пчелы, и макеты с Высокоскоростными магистралями, драконами и роботами.
Есть стенды и иностранных участников — в этом году в форуме ожидается участие 17 тыс. человек из 136 стран и территорий. Главными гостями форума в этом году станут президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Среди гостей форума также ожидаются президент Республики Сербской Милорад Додик и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Интерактивный стенд «Газпромнефти»
Стенд «Сбера» с сервисом ReActoring: посетители ПМЭФ могут сфотографироваться и наложить на снимок образ Чарли Чаплина, Илона Маска и других знаменитостей.
Стенд ВЭБ.РФ
Стенд Совкомбанка с их биржевым тикером, после выхода на IPO на Московской бирже. Во время него он привлек ₽11,5 млрд.
Трансформер на стенде Московской области.
Стена из цветочной мозаики на стенде Уралхима
На стенде Москвы выставлен макет Высокоскоростных магистралей (ВСМ). Запуск движения по новой ветке ВСМ между Петербургом и Москвой Минтранс ожидает к 2028 году.
На стенде РЖД
Китайский дракон и надписи иероглифами на стенде Альфа-Банка
На стенде Твери — макеты зданий в городе
Гиганский конь-качалка Avito
На ПМЭФ открылся и Молдавский двор, организованный Культурным центром Молдавии
Стенд Башкирии с мега-пчелой
Башкирия также представила Национальную киберфизическую платформу «Берлога». В рамках проекта создатели собираются массово вовлекать детей в техническое творчество и технологическое образование через мобильные игры.
Кофейня Wildberries
Внутри вагончика Wildberries — товары, которые можно купить на маркетплейсе
Стенд Дагестана
Стенд Ленинградской области
На стенде Хабаровского края изображены военные самолеты
Венера Милосская на стенде фаркомпании Geropharm
Стенд Крыма посвящен 10-летию присоединения полуострова к России
Стенд Минобрнауки России
Стенд Луганской Народной Республики
Стенд Омана. Всего в ПМЭФ примут участие более 17 тыс. человек из 136 стран и территорий
Площадка «ВиноГрад» на ПМЭФ. Она пройдет в третий раз и соберет производителей вина.
Стенд компании IVA, российского разработчика сервиса видео-конференц-связи.