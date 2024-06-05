Пчелы, Венера Милосская и драконы: что показали компании на стендах ПМЭФ

В Петербурге открылся Петербургский экономический форум. В первый день компании представили свои стенды, на которых рассказали о своей работе. На них — и гигантские пчелы, и макеты с Высокоскоростными магистралями, драконами и роботами.

Есть стенды и иностранных участников — в этом году в форуме ожидается участие 17 тыс. человек из 136 стран и территорий. Главными гостями форума в этом году станут президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Среди гостей форума также ожидаются президент Республики Сербской Милорад Додик и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.