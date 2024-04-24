Власти обсуждают варианты организации съездов с ВСМ к городам Тверь и Великий Новгород, выяснил РБК. Их наличие или отсутствие значительно влияет на план по перевозке. Но строительство требует дополнительных инвестиций

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Власти и участники проекта первой российской высокоскоростной магистрали (ВСМ) обсудили варианты съездов с основной ветки ВСМ в города Тверь и Великий Новгород. Возможные схемы организации маршрута обсуждались 18–19 апреля в Великом Новгороде на стратегической сессии, рассказали РБК два источника среди участников. В ней, в частности, принимали участие представители РЖД, «Сбера», правительства Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Новгородской областей и эксперты.

Организация съездов в города стала «дискуссионным вопросом», рассказывает один из собеседников РБК. Согласно утвержденной трассировке, ветка ВСМ должна пройти в обход Твери и Великого Новгорода — новые станции запроектированы на удалении 10–20 км от центров городов. Сооружение съездов было предусмотрено в финансовой модели и прогнозном пассажиропотоке, но их строительство пока не включали в проект, рассказал один из собеседников. Без съездов пассажиропоток ВСМ к 2030 году сократится на 10–11% (с 22,89 млн до 20,54 млн), что также приведет к значительному снижению доходов перевозчика, следует из материалов стратегической сессии, с которыми ознакомился РБК.

Какие варианты обсуждаются

Сейчас участники проекта рассматривают по три варианта организации съездов возле Твери и Новгорода.

Первый вариант по Твери предполагает отсутствие съездов — это не потребует изменения проектной документации, но приведет к снижению пассажиропотока относительно прогнозного на 1,7 млн пассажиров в год (прогноз отправляемых по ВСМ из Тверской области пассажиров к 2030 году составляет 2,07 млн человек). Согласно второму, наиболее дорогостоящему варианту, трасса пройдет через центр города (такой вариант еще не проектировался, и это может привести к увеличению сроков реализации проекта). Третий, наиболее приоритетный вариант предполагает строительство съездов к станции Тверь Октябрьской железной дороги: ВСМ-поезда будут следовать по новой скоростной ветке, а региональные скоростные поезда в направлении Москва — Тверь будут прибывать на действующий вокзал в Твери. В этом случае обеспечивается пассажиропоток, заложенный в финансовой модели ВСМ, также появится возможность использовать участок ВСМ Москва — Тверь для «Сапсанов» еще до запуска всей новой ветки. В этом случае, однако, проект подорожает на 5,6 млрд руб., уточняет источник РБК.

По прокладке трассы возле Великого Новгорода также рассматриваются три варианта. Первый — без съездов, что приведет к снижению пассажиропотока на 580 тыс. человек в год (от прогноза 1,14 млн отправленных из Новгородской области пассажиров ВСМ). Этот вариант неудобен еще и тем, что удаленность будущей трассы от центра города на 24 км снизит ее привлекательность для регулярных корреспонденций. Еще один вариант предполагает стройку сразу трех съездов (стоимостью, по предварительной оценке, не менее 20 млрд руб.) — тогда по ВСМ в перспективе можно будет запустить региональные поезда из Москвы в Новгород и Петрозаводск, а также поезда Петербург — Великий Новгород. Третий вариант — построить один съезд с ВСМ в Новгород по направлению из Санкт-Петербурга (стоимостью не менее 12 млрд руб.), что обеспечит доступность ВСМ для жителей самого Новгорода, но потребует изменений в проектной документации (без необходимости перепроектирования всего участка).

Один из собеседников РБК добавил, что решений по съездам еще не принято, так как станции «на удалении 10–20 км от центра города — это 15 минут езды в таких городах, ничего страшного в их отсутствии нет». Другой источник отмечает, что по Новгороду фактически рассматривается два варианта — без съездов и с заездом в город из Петербурга.

В РЖД, правительствах Твери и Новгорода отказались от комментариев РБК. В федеральном Минтрансе вопросы перенаправили в РЖД. В дептрансе Москвы не ответили на запрос РБК на момент публикации.

В начале апреля РЖД рассказали, что на маршруте ВСМ может появиться 16 остановок в зависимости от расписания движения поездов. Тогда же сообщалось, что проектирование магистрали выполнено более чем на 60%. В 2021 году правительство утвердило базовую трассировку первой российской ВСМ.

Параметры ВСМ Строительство ветки разделено на два основных участка, рассказывал в феврале 2024 года на совещании у президента глава Минтранса Виталий Савельев. Основная железнодорожная ветка от Санкт-Петербурга до Зеленограда стоимостью 1,755 трлн руб. будет профинансирована по концессионной схеме. Второй участок — «выходы» из Москвы — построят РЖД на средства из своей инвестиционной программы (221,5 млрд руб.). Суммарный пассажиропоток ВСМ к 2030 году должен составить 23 млн пассажиров. Запуск движения по новой ветке Минтранс ожидает к 2028 году. Около 40% пассажиров пересядут на ВСМ с существующего ж/д-транспорта, по 14% — с автомобильного и воздушного транспорта. При этом 33% пассажиров при отсутствии ВСМ не совершили бы свою поездку — это индуцированный (новый) спрос, следует из материалов участников стратегической сессии. РЖД уже приступили к строительству «выхода» из Москвы (участок Москва — Алабушево), также следует из презентации. На эту стройку РЖД уже внесли в этому году 13,8 млрд руб. Как сообщил журналистам во вторник, 23 апреля, глава «Сбера» Герман Греф, банковское финансирование проекта начнется после подписания всех концессионных документов: «Основная масса финансирования начнется в 2025–2026 годах уже в большей мере. В 2025 году — начало, а 2026 году финансирование будет постепенно нарастать». Прогнозный тариф за проезд по ВСМ составит 8905 руб. в 2028 году и 9981 руб. в 2030 году, следует из материалов к стратегической сессии. Для сравнения: средняя цена авиабилета к 2030 году подрастет до 4509 руб. (без учета стоимости дороги до и из аэропортов), билетов на «Сапсан» — до 6103 руб. При этом участники сессии заключили, что дальнейшее повышение тарифов повлечет снижение пассажиропотока.

Вице-президент Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Максим Фадеев отмечает, что с точки зрения соотношения пассажиропотоков, социально-экономических эффектов и стоимости строительства наиболее эффективными будут варианты со съездами в центры Твери и Новгорода. «По затратам — это чуть больше 1% от стоимости реализации проекта, при том что если съезды не построить — ВСМ потеряет 11% всего пассажиропотока и 30% косвенных социально-экономических эффектов», — отмечает эксперт. По оценке ЦЭИ, время пассажира в пути из Москвы до Твери без строительства съездов составит 77 минут (около 40 минут по ВСМ, около 20 минут — на автобусе до центра Твери, около 15 минут на пересадки), со съездом оно сократится до 54 минут. Также прогнозируется, что пассажир потратит 79 минут на дорогу из Петербурга до Новгорода (по ВСМ, без съездов) и 55 минут — при наличии съезда в город. Сейчас время в дороге Москва — Тверь на «Ласточке» занимает 1 час 40 минут, на направлении Новгород — Санкт-Петербург по трассе М-11 — 2 часа 20 минут.

В соответствии с поручениями президента вся проектная документация должна пройти заключения Главгосэкспертизы до конца марта 2025 года, напоминает Максим Фадеев.

Вопрос балансировки финансовой модели включает в себя и возможности изменения трассировки трассы, отмечает Павел Иванкин, президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура». «При детальном рассмотрении финмодели появились предложения по изменению обсуждаемой трассировки. Окончательных решений пока нет. Все будет зависеть от смещения баланса либо в сторону оптимизации, либо в сторону пассажиропотока. Конечно, наличие заходов ВСМ в города обеспечит дополнительными доходами не только железнодорожников, но и городские администрации, а также повысит мобильность населения. Окончательное решение должно быть принято до конца текущего года», — говорит эксперт. При этом на фоне общих финансовых вложений в проект стоимость заходов не является критической, добавляет он.