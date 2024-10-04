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В Москве простились с Вячеславом Добрыниным

В Москве состоялось прощание с Вячеславом Добрыниным

4 октября на Троекуровском кладбище коллеги и близкие простились с композитором Вячеславом Добрыниным. Автор популярных песен умер 1 октября на 79-м году жизни. Кто пришел проводить его в последний путь — в фоторепортаже РБК
Церемония прощания с композитором и певцом Вячеславом Добрыниным началась в 10:30 4 октября в дождливую погоду. Среди тех, кто прислал&nbsp;венки, были президент Владимир Путин, телеведущий Андрей Малахов, певцы Алла Пугачева и Николай Расторгуев и другие.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Церемония прощания с композитором и певцом Вячеславом Добрыниным началась в 10:30 4 октября в дождливую погоду. Среди тех, кто прислал венки, были президент Владимир Путин, телеведущий Андрей Малахов, певцы Алла Пугачева и Николай Расторгуев и другие.

&laquo;Он был веселым, добродушным, это видно по его песням&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал об умершем заслуженный артист России Александр Маршал.
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Он был веселым, добродушным, это видно по его песням», — рассказал об умершем заслуженный артист России Александр Маршал.

Проститься с Добрыниным приехал певец и композитор Аркадий Укупник.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проститься с Добрыниным приехал певец и композитор Аркадий Укупник.

Поэт, заслуженный артист России Симон Осиашвили незадолго до смерти Добрынина работал с ним над песней, которую композитор назвал &laquo;Все могло быть иначе&raquo;. &laquo;Я уже успел и припев сочинить, но мы не закончили эту работу&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывал Осиашвили РБК.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Поэт, заслуженный артист России Симон Осиашвили незадолго до смерти Добрынина работал с ним над песней, которую композитор назвал «Все могло быть иначе». «Я уже успел и припев сочинить, но мы не закончили эту работу», — рассказывал Осиашвили РБК.

Продюсер Игорь Матвиенко считает, что Добрынин стал для него &laquo;первым учителем популярной музыки&raquo;. &laquo;Слава настолько точно чувствовал песню&nbsp;&mdash; сочетание слов и музыки, интонации,&nbsp;&mdash; рассказал он РГ.&nbsp;&mdash; Жанр простой песни&nbsp;&mdash; это сложный жанр. Написать песню, которую будут слушать миллионы, невероятно сложно. Слава будет всегда с нами, его песни бессмертны. Они будут согревать души людей, радовать нас&raquo;.

Продюсер Игорь Матвиенко считает, что Добрынин стал для него «первым учителем популярной музыки». «Слава настолько точно чувствовал песню — сочетание слов и музыки, интонации, — рассказал он РГ. — Жанр простой песни — это сложный жанр. Написать песню, которую будут слушать миллионы, невероятно сложно. Слава будет всегда с нами, его песни бессмертны. Они будут согревать души людей, радовать нас».

Шоумен Михаил Грушевский назвал смерть Добрынина огромной потерей и отметил, что &laquo;люди идут по жизни с его песнями&raquo;. Самого композитора Грушевский назвал &laquo;ироничным, добрым, глубоким и философским&raquo; человеком.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Шоумен Михаил Грушевский назвал смерть Добрынина огромной потерей и отметил, что «люди идут по жизни с его песнями». Самого композитора Грушевский назвал «ироничным, добрым, глубоким и философским» человеком.

На церемонию приехал композитор Юрий Антонов. Добрынин с рождения носил фамилию Антонов, но в 26 лет сменил ее, чтобы избежать путаницы с однофамильцем.
Фото: Андрей Любимов / РБК

На церемонию приехал композитор Юрий Антонов. Добрынин с рождения носил фамилию Антонов, но в 26 лет сменил ее, чтобы избежать путаницы с однофамильцем.

Среди присутствовавших была дочь Добрынина от первого брака Екатерина. На церемонию прощания она прилетела из США.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Среди присутствовавших была дочь Добрынина от первого брака Екатерина. На церемонию прощания она прилетела из США.

Почтить память Добрынина приехал композитор Владимир Матецкий.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Почтить память Добрынина приехал композитор Владимир Матецкий.

Певец Михаил Муромов.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Певец Михаил Муромов.

Проститься с композитором прибыл председатель попечительского совета компании &laquo;Фонд развития территорий&raquo; и член совета директоров футбольного клуба &laquo;Динамо&raquo; Сергей Степашин. Добрынин был многолетним болельщиком этого клуба. На следующий день после смерти композитора матч группового этапа Кубка России между московскими &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Спартаком&raquo; начался с минуты молчания.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проститься с композитором прибыл председатель попечительского совета компании «Фонд развития территорий» и член совета директоров футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.

Добрынин был многолетним болельщиком этого клуба. На следующий день после смерти композитора матч группового этапа Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком» начался с минуты молчания.

Московский футбольный клуб &laquo;Динамо&raquo; также отправил на церемонию прощальный венок.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московский футбольный клуб «Динамо» также отправил на церемонию прощальный венок.

Похороны Вячеслава Добрынина завершились в 14:15. Проститься с ним пришли сотни людей.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Похороны Вячеслава Добрынина завершились в 14:15. Проститься с ним пришли сотни людей.

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в Москве. Перед смертью он не выступал на протяжении пяти лет из-за нескольких перенесенных инсультов. В последний раз на публике он появился в 2022 году на юбилейном концерте Льва Лещенко. За несколько дней до смерти артиста телеграм-канал Shot сообщал о госпитализации, однако директор композитора эту информацию не подтвердил.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в Москве. Перед смертью он не выступал на протяжении пяти лет из-за нескольких перенесенных инсультов. В последний раз на публике он появился в 2022 году на юбилейном концерте Льва Лещенко. За несколько дней до смерти артиста телеграм-канал Shot сообщал о госпитализации, однако директор композитора эту информацию не подтвердил.

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Персоны
Анастасия Сирина, Дарья Широкова
мультимедиа прощание похороны церемония прощания
Вячеслав Добрынин фото

Вячеслав Добрынин

певец, композитор
25 января 1946 года
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