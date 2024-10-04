В Москве простились с Вячеславом Добрыниным

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября в Москве. Перед смертью он не выступал на протяжении пяти лет из-за нескольких перенесенных инсультов. В последний раз на публике он появился в 2022 году на юбилейном концерте Льва Лещенко. За несколько дней до смерти артиста телеграм-канал Shot сообщал о госпитализации, однако директор композитора эту информацию не подтвердил.