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Друг Добрынина рассказал, что станет с последней песней композитора

Симон Осиашвили: последняя песня Вячеслава Добрынина не будет завершена
Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Последняя песня певца и композитора Вячеслава Добрынина не будет дописана после его ухода из жизни. Об этом РБК сообщил его друг — поэт и заслуженный артист России Симон Осиашвили.

По его словам, у Добрынина, который ушел из жизни, предположительно, после инсульта, такой удар был не первый. «Он не был совсем здоров, но он не собирался уходить», — рассказал собеседник РБК.

Поэт припомнил, что вместе с Добрыниным они по разным причинам долго не работали. «И как-то некоторое время назад он сказал: давай напишем песню. Он даже придумал ее название — «Все могло быть иначе», — поделился Осиашвили.

Добрынин не исключал, что это будет последним его произведением.

«Я уже успел и припев сочинить, но мы не закончили эту работу», — посетовал поэт и добавил, что не планирует завершать эту песню после ухода своего друга из жизни.

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В конце сентября артиста госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщал телеграм-канал Shot. По его данным, состояние Добрынина было тяжелым. Однако директор композитора Сергей Карпов не подтверждал эту информацию. «Никаких сообщений не было», — говорил он (цитата по «РИА Новости»).

Добрынин известен как автор музыки многих популярных песен, которые исполняли известные певцы. Он писал для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой, Валентины Толкуновой, ВИА «Самоцветы», ВИА «Веселые ребята», группы «Земляне» и других.

Артист родился в Москве 25 января 1946 года, в детстве носил фамилию Антонов (по матери), а в начале 1970-х сменил ее на Добрынин (фамилия дальних родственников). Окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции и исторический факультет МГУ. Заниматься музыкой начал в студенческие годы, участвовал в записи пластинки с руководителем ансамбля «Веселые ребята» Павлом Слободкиным

В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема, писал для эстрадных исполнителей. В середине 1980-х начал выступать как сольный певец, позже создал музыкальный коллектив «Доктор Шлягер». В числе его самых популярных композиций — «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Бабушки-старушки». Писал музыку к фильмам и сериалам, например к комедиям «Приморский бульвар» (1988) и «Американский дедушка» (1993).

Звание народного артиста России Добрынин получил в 1996 году. Был также награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Вячеслав Добрынин композитор смерть песня
Вячеслав Добрынин фото

Вячеслав Добрынин

певец, композитор
25 января 1946 года
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