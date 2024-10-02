Перед дерби «Динамо» — «Спартак» почтили память Вячеслава Добрынина
Матч пятого тура группового этапа Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком» начался с минуты молчания в память о певце и композиторе Вячеславе Добрынине, о смерти которого стало известно накануне.
Добрынин был болельщиком московского «Динамо» и часто посещал игры команды.
«Мы потеряли нашего товарища, друга, великого композитора, певца и музыканта, болельщика «Динамо» с 60-летним стажем. Мы все глубоко скорбим. Я объявляю минуту молчания», — обратился перед игрой к зрителям на стадионе «бело-голубых» Лев Лещенко.
Добрынин умер на 79-м году жизни. Он известен как автор музыки многих популярных песен, писал для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Валентины Толкуновой и других.
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