Перед дерби «Динамо» — «Спартак» объявили минуту молчания в память о Добрынине

Перед матчем на арене «бело-голубых» к зрителям обратился Лев Лещенко, который объявил минуту молчания в память о Вячеславе Добрынине, «болельщике «Динамо» с 60-летним стажем»

Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин на матче баскетбольного «Динамо» в 2007 году (Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Крутов)

Матч пятого тура группового этапа Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком» начался с минуты молчания в память о певце и композиторе Вячеславе Добрынине, о смерти которого стало известно накануне.

Добрынин был болельщиком московского «Динамо» и часто посещал игры команды.

«Мы потеряли нашего товарища, друга, великого композитора, певца и музыканта, болельщика «Динамо» с 60-летним стажем. Мы все глубоко скорбим. Я объявляю минуту молчания», — обратился перед игрой к зрителям на стадионе «бело-голубых» Лев Лещенко.

Добрынин умер на 79-м году жизни. Он известен как автор музыки многих популярных песен, писал для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Валентины Толкуновой и других.