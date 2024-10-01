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Умер Вячеслав Добрынин

Певцу, композитору, автору песен популярных эстрадных исполнителей Вячеславу Добрынину было 78 лет. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста
Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В Москве в возрасте 78 лет умер композитор, певец народный артист России Вячеслав Добрынин. Об этом РБК сообщила его жена Ирина Добрынина.

В конце сентября артиста госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщал телеграм-канал Shot. По его данным, состояние Добрынина было тяжелым. Однако директор композитора Сергей Карпов не подтверждал эту информацию. «Никаких сообщений не было», — говорил он (цитата по «РИА Новости»).

Добрынин известен как автор музыки многих популярных песен, которые исполняли известные певцы. Он писал для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко, Ирины Аллегровой, Надежды Кадышевой, Валентины Толкуновой, ВИА «Самоцветы», ВИА «Веселые ребята», группы «Земляне» и других.

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Артист родился в Москве 25 января 1946 года, в детстве носил фамилию Антонов (по матери), а в начале 1970-х сменил ее на Добрынин (фамилия дальних родственников). Окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции и исторический факультет МГУ. Заниматься музыкой начал в студенческие годы, участвовал в записи пластинки с руководителем ансамбля «Веселые ребята» Павлом Слободкиным

В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема, писал для эстрадных исполнителей. В середине 1980-х начал выступать как сольный певец, позже создал музыкальный коллектив «Доктор Шлягер». В числе его самых популярных композиций — «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман» и «Бабушки-старушки». Писал музыку к фильмам и сериалам, например к комедиям «Приморский бульвар» (1988) и «Американский дедушка» (1993).

Звание народного артиста России Добрынин получил в 1996 году. Был также награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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При участии
Наталия Анисимова
Вячеслав Добрынин певец композитор народный артист некролог
Вячеслав Добрынин фото

Вячеслав Добрынин

певец, композитор
25 января 1946 года
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