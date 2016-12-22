В московском таксопарке рассказали о поездке предполагаемого агента ГРУ

В компании Be Taxi подтвердили РБК подлинность квитанции, которую спецслужбы Голландии изъяли у предполагаемого агента Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ), заказавшего такси от штаб-квартиры управления до аэропорта Шереметьево.
«Да эта наша квитанция. Водитель Цветков сейчас на смене», — рассказал РБК сотрудник компании, ответивший по телефону, указанному в документе.
Ранее Минобороны Нидерландов обнародовали имена россиян, высланных из страны в апреле. Амстердам подозревает их в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это Алексей Сергеевич Моренец 1977 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения.
Также на пресс-конференции военного ведомства были показаны предполагаемые фотографии паспортов и квитанция оплаты такси от связанного с ГРУ здания до аэропорта Шереметьево, где заказчиком обозначен Моренец, а водителем — Цветков.
Также, как заявили в Минобороны Нидерландов, российские спецслужбы пытались получить данные международного расследования катастрофы самолета авиакомпании Malaysian Airlines в Донбассе в 2014 году. По результатам расследования объединенной следственной группы, самолет сбили из российского зенитного комплекса «Бук», приписанного к 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной под Курском. Россия эту версию опровергала.