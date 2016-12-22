Суд и следствие: громкие приговоры 2017 года

Приговор: 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима
Дело в отношении сотрудников антикоррупционного главка МВД было возбуждено в феврале 2014 года после неудачной попытки взять в разработку сотрудника службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Игоря Демина. В материалах дела утверждалось, что целью разработки Демина было скомпрометировать главу УСБ генерала Олега Феоктистова. Именно он возглавил операцию против Сугробова. Вскоре после возбуждения дела были арестованы более десятка офицеров ГУЭБиПК, но сам Сугробов сначала проходил по делу как свидетель.
По версии следствия, из-за действий полицейских десятки чиновников и бизнесменов необоснованно понесли уголовную ответственность за взятки, коммерческий подкуп и мошенничество. В результате несколько управлений главка были расформированы, и он практически перестал осуществлять самостоятельные оперативные мероприятия в области борьбы с коррупцией.
Дениса Сугробова в апреле 2017 года суд приговорил к 22 годам лишения свободы, но впоследствии Верховный суд сократил этот срок на десять лет. Бывшие подчиненные Сугробова проведут в местах лишения свободы от девяти с половиной до десяти лет. Наказание агенту оперативников составило три с половиной года лишения свободы.
Приговор: два года и три месяца условно
В августе 2016 года видеоблогер и студент юридического факультета Уральского гуманитарного института Руслан Соколовский опубликовал видео, на котором он ходит по храму и играет в Pokemon Go. Сам блогер признался, что к идее снять ролик его подтолкнул сюжет телеканала «Россия 24», в котором звучит предупреждение, что игра в Pokemon Go в церкви может обернуться уголовным делом за оскорбление чувств верующих. Вскоре после публикации видео на Соколовского завели уголовное дело.
В мае 2017 года блогера приговорили к трем с половиной годам условно по обвинению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, возбуждении ненависти и незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Последнее обвинение, основанное на предположении, что Соколовский незаконно приобрел шариковую ручку с вмонтированной видеокамерой, впоследствии исключили из приговора, а условный срок сократили.
Приговор: восемь лет лишения свободы в колонии общего режима
Александр Реймер, в 2009–2012 годах возглавлявший Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), был задержан в 2015 году вместе со своим бывшим заместителем и экс-главой подразделения, ответственного за инженерно-техническое обеспечение и связь в ведомстве. Задержанных обвинили в мошенничестве, связанном с закупкой электронных браслетов.
По версии следствия, обвиняемые поставили тюремному ведомству оборудование по завышенным ценам. На посту главы ФСИН Реймер проводил реформу, которая предполагала поэтапное создание в России учреждений для исполнения наказаний европейского типа, применение технических средств для контроля осужденных, а также создание отдельных тюрем со строгим режимом для рецидивистов и колоний-поселений с мягким режимом для впервые осужденных. Глава поставлявшего браслеты предприятия Николай Мартынов в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал показания против обвиняемых и в сентябре 2017 года был освобожден условно-досрочно.
Александра Реймера в июне 2017 года признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу, который впоследствии отменили. Двое других экс-сотрудников ФСИН получили сроки от пяти до шести лет лишения свободы.
Приговор: десять лет лишения свободы в колонии строгого режима
Националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак в 2014 году задержали на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортировали в Россию. Его обвиняли в возбуждении ненависти, разбое, хулиганстве и порче имущества.
Марцинкевич получил известность благодаря акциям «Оккупай-наркофиляй» и «Оккупай-педофиляй», в рамках которых члены движения «Реструкт» нападали с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками на людей, которых они считали торговцами наркотиками и педофилами. Один человек из восьмерых, которые, по данным следствия, подверглись нападению, скончался от травм.
Суд в июне 2017 года приговорил Марцинкевича к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным по всем инкриминируемым статьям, кроме обвинения в возбуждении ненависти и вражды, которое исключили за истечением срока давности.
Приговор: пять лет лишения свободы в колонии с освобождением в зале суда в связи с истечением срока давности дела
Бывшего главу девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского задержали в 2015 году в Камбодже, после чего экстрадировали в Россию. По версии следствия, в 2008–2009 годах Полонский вместе с Алексеем Адикаевым, Дмитрием Луценко и Максимом Темниковым при пособничестве главы финансового департамента Mirax Group Александра Паперно и гендиректора ООО «Аванта» Алексея Пронякина похитили у дольщиков ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера» 2,6 млрд руб. В июле 2017 года суд приговорил бизнесмена к пяти годам колонии за хищения, но освободил в зале суда в связи с истечением срока давности. Прокуратура оспорила решение, но в ноябре Мосгорсуд подтвердил законность приговора.
Приговор: 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима
В июле 2017 года Московский окружной военный суд огласил приговор по делу об убийстве оппозиционного политика и бывшего вице-премьера России Бориса Немцова. Он был застрелен в Москве в конце февраля 2015 года, а уже в марте директор ФСБ Александр Бортников объявил о поимке подозреваемых.
Непосредственным исполнителем убийства следствие назвало Заура Дадаева. Организатором и заказчиком — Руслана Мухудинова, водителя Руслана Геремеева, который в прошлом был непосредственным начальником Заура Дадаева в батальоне «Север». По версии адвокатов семьи погибшего, действительным организатором был сам Геремеев, а не его шофер, но на допрос в суд он не явился. Адвокаты также не раз безуспешно просили вызвать в суд высокопоставленных чиновников, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, которых называли в числе возможных причастных к заказу и организации преступления. В итоге самый большой срок — 20 лет колонии строгого режима — получил Заур Дадаев.
Как соучастников преступления к срокам от 11 до 19 лет колонии строгого режима приговорили братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.
Приговор просили отменить как дочь погибшего политика Жанна Немцова, так и сторона защиты, но Верховный суд оставил его в силе, отменив штрафы обвиняемым. Дело об организаторах и заказчиках преступления было выделено в отдельное производство; по нему как предполагаемый организатор разыскивается Руслан Мухудинов.
Приговор: пожизненное лишение свободы
В начале июня 2017 года в садоводческом кооперативе «50 лет Октября» в Конаковском районе Тверской области было совершено массовое убийство. Вскоре был задержан подозреваемый — житель Москвы Сергей Егоров. По версии следствия, он на почве бытового конфликта застрелил из охотничьего карабина девять человек. В ходе одного из заседаний суда Егоров говорил о готовности понести наказание вплоть до смертной казни, а в своем последнем слове попросил прощения за совершенное им преступление.
В начале сентября 2017 года Егорова приговорили к пожизненному лишению свободы со взысканием материального ущерба на сумму 277 тыс. руб. и компенсации морального вреда в размере 10,5 млн руб. В своей апелляции он просил заменить ему пожизненный срок на 20 лет лишения свободы, но Верховный суд оставил приговор без изменений.
Приговор: полтора года лишения свободы с освобождением в зале суда, а также штраф 1 млн руб.
Замминистра культуры Григория Пирумова задержали в марте 2016 года по делу о хищении бюджетных средств при строительстве и реставрации объектов культурного наследия, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Драматического театра в Пскове, крепости Фридриха Великого в Калининграде и др. По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую входили сотрудники Минкультуры и частных предприятий. Они заключали контракты на выполнение реставрационных работ по завышенным ценам, а излишки присваивали себе. Всего, по версии следствия, участники группы похитили более 164 млн руб.
В январе 2017 года Пирумов признал свою вину. Вскоре фигуранты дела выплатили сумму причиненного ущерба. Дела некоторых обвиняемых были выделены в отдельное производство, и по ним были назначены условные сроки. Самого Пирумова в начале октября 2017 года приговорили к полутора годам колонии, но освободили в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. Впоследствии суд увеличил размер штрафа до 1 млн руб. и лишил бывшего чиновника госнаград. Остальные фигуранты дела также получили сроки, позволившие освободить их в зале суда.
Приговор: девять лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 130 млн руб.
Глава ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) был задержан в своей квартире в Сочи в ноябре 2016 года по итогам внутренней проверки. По версии следствия, он брал деньги у руководителей коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ в президентской резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.
В ноябре 2017 года Лопырева признали виновным в незаконном хранении патронов и двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6,3 млн руб. Изначально чиновника приговорили к десяти годам заключения и штрафу 150 млн руб., но спустя месяц приговор смягчили, сняв обвинения в незаконном хранении патронов.
Приговор: восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима
Алексей Улюкаев, возглавлявший Министерство экономического развития России, был задержан по подозрению в получении взятки в середине ноября 2016 года. По данным следствия, министр на саммите БРИКС в Индии потребовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина $2 млн за положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести 50-процентный госпакет акций «Башнефти».
В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере, не согласившись с доводами защиты об «искусственном создании сотрудниками ФСБ картины преступления». В основу обвинительного приговора легли показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал оперативную разработку министра. Именно Феоктистов, как стало известно из показаний, одолжил у сотрудника связанной с «Роснефтью» компании $2 млн для проведения оперативного эксперимента. Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 130,4 млн руб. с лишением права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.