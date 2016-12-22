Суд и следствие: громкие приговоры 2017 года

Денис Сугробов, экс-глава антикоррупционного управления МВД

Приговор: 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Дело в отношении сотрудников антикоррупционного главка МВД было возбуждено в феврале 2014 года после неудачной попытки взять в разработку сотрудника службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Игоря Демина. В материалах дела утверждалось, что целью разработки Демина было скомпрометировать главу УСБ генерала Олега Феоктистова. Именно он возглавил операцию против Сугробова. Вскоре после возбуждения дела были арестованы более десятка офицеров ГУЭБиПК, но сам Сугробов сначала проходил по делу как свидетель.

По версии следствия, из-за действий полицейских десятки чиновников и бизнесменов необоснованно понесли уголовную ответственность за взятки, коммерческий подкуп и мошенничество. В результате несколько управлений главка были расформированы, и он практически перестал осуществлять самостоятельные оперативные мероприятия в области борьбы с коррупцией.

Дениса Сугробова в апреле 2017 года суд приговорил к 22 годам лишения свободы, но впоследствии Верховный суд сократил этот срок на десять лет. Бывшие подчиненные Сугробова проведут в местах лишения свободы от девяти с половиной до десяти лет. Наказание агенту оперативников составило три с половиной года лишения свободы.