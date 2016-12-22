Суд отменил штраф в 800 тыс. руб. осужденному экс-главе ФСИН Реймеру

Мосгорсуд ​отменил штраф в 800 тыс. руб., который осужденному экс-директору ФСИН Александру Реймеру назначил Замоскворецкий суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Сроки наказания в виде лишения свободы оставили без изменений. Суд исключил только штрафы, а те сроки, которые у всех (двоих экс-подчиненных Реймера, осужденные по делу о махинациях при закупке электронных браслетов. — РБК) назначены, они те же самые остались», — пояснили в пресс-службе.

Адвокат одного из фигурантов Владимир Жеребенков заявил, что защита осужденных намерена обжаловать решение Мосгорсуда вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет «Интерфакс».

Замоскворецкий суд Москвы 14 июня приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. Александра Реймера по делу о махинациях при госзакупках.

Бывших подчиненных Реймера Виктора Определенова и Николая Криволапова суд приговорил к сроку шесть лет и пять лет восемь месяцев колонии соответственно, а также назначил штраф 700 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, выступавшие в суде свидетели ​ничего не говорили о хищении. «Следствие искусственно придумало событие преступления и придумало завышение цены, в чем ему помогли некомпетентные эксперты», — говорил он.

Реймеру вменялось мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, в результате его действий электронные браслеты для подследственных, которые содержатся под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственного предприятия — НПО «Мета». Директор предприятия Николай Мартынов, как установил суд, делил с Реймером ФСИН выручку.

Средства от закупки электронных браслетов «Мета» обналичивала через фирмы-однодневки. В результате 2,3 млрд руб. пошло на цели, не связанные с нуждами ФСИН. Из них 1,3 млрд руб. было похищено. Лично экс-глава ФСИН успел получить от Мартынова 140 млн руб. в качестве отката, считает следствие. Представитель ФСИН, выступавший на суде, говорил об ущербе в 3,4 млрд руб., на эту сумму ведомство заявило к подсудимым гражданский иск.

Мартынов был осужден в июле 2016 года. Он стал единственным из фигурантов, который признал свою вину. Его приговорили к трем годам восьми месяцам колонии. В сентябре 2017 года он вышел на свободу условно-досрочно.