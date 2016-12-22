ЕС выделил Индонезии €1,5 млн для пострадавших от землетрясения и цунами

Евросоюз выделил Индонезии €1,5 млн в качестве помощи жертвам землетрясения и цунами. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Наше финансирование поможет наиболее уязвимым слоям населения и обеспечит их продовольствием, жильем, водоснабжением и медикаментами. Это солидарность ЕС в действии», — приводятся в сообщении слова комиссара по кризисному регулированию Христоса Стилианидиса.

Помимо этого Еврокомиссия направила в пострадавший регион эксперта по гуманитарным вопросам, который будет заниматься координацией работы ЕС по оказанию помощи.

Землетрясение магнитудой 7,5 на индонезийском острове Сулавеси произошло 28 сентября. За ним последовало цунами высотой 6 м. Представитель Национального управления по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо рассказал, что после землетрясения зафиксировали 170 повторных подземных толчков. Он также сообщил, что в результате погибли 832 человека. Такое большое количество жертв было вызвано тем, что жители готовились к пляжному фестивалю. Более 16 тыс. человек эвакуировали из пострадавших районов.