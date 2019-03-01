Охота за головами: какие награды предлагали за преступников

После ликвидации бен Ладена «Аль-Каиду» возглавил Айман аз-Завахири. За помощь в его поимке обещана награда в $25 млн
Халид Шейх Мохаммед — один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США. За информацию о нем США обещали $25 млн. В 2003 году он был арестован пакистанскими спецслужбами и переведен в США, где признался в десятках терактов, в том числе взрывах американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году и подрыве эсминца «Коул» в Йемене в 2000 году. С 2006 года содержится в тюрьме Гуантанамо.
Гражданин Египта, передавший информацию, способствовавшую поимке Мохаммеда, получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США
В 2013 году США объявили награду в $7 млн за информацию, которая могла бы привести к поимке лидера исламистской группировки «Боко Харам» Абубакара Шекау. В результате терактов, устроенных «Боко Харам», в Нигерии, в том числе в местной штаб-квартире ООН, погибли минимум 14 тыс. человек
Награда за информацию о местонахождении лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, предложенная США, — $10 млн. По последней информации, которая появилась в СМИ в мае 2018 года, аль-Багдади может скрываться в Сирии
В 1997 году в Санкт-Петербурге был убит вице-губернатор города Михаил Маневич. За помощь в поиске убийц мэрия Санкт-Петербурга объявила вознаграждение в размере $100 тыс. Преступление не раскрыто до сих пор
В 1996 году с разницей в один день в Москве были взорваны два троллейбуса. Никто не погиб, но более 30 человек получили серьезные ранения. Правительство столицы пообещало награду за поимку преступников — $1 млн. Преступление также остается нераскрытым