Охота за головами: какие награды предлагали за преступников

Халид Шейх Мохаммед — один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США. За информацию о нем США обещали $25 млн. В 2003 году он был арестован пакистанскими спецслужбами и переведен в США, где признался в десятках терактов, в том числе взрывах американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году и подрыве эсминца «Коул» в Йемене в 2000 году. С 2006 года содержится в тюрьме Гуантанамо.

Гражданин Египта, передавший информацию, способствовавшую поимке Мохаммеда, получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США