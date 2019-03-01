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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Охота за головами: какие награды предлагали за преступников
1 марта США объявили, что готовы заплатить $1 млн за информацию о местонахождении одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида», сына Усамы бен Ладена Хамзы. Это далеко не самая крупная в мире награда, обещанная за помощь в поимке преступника
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
В 2015 году ФСБ объявила вознаграждение в $50 млн за информацию, которая поможет привести к террористам, причастных к взрыву самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году. В результате теракта погибли 224 человека. В ходе расследования были задержаны 17 человек
Фото: Rahimullah Yousafzai / AP
За помощь в поимке лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России, признана террористической) Усамы бен Ладена США в 2007 году обещали $50 млн. В мае 2011 года ​в обращении к нации президент США Барак Обама подтвердил появившуюся в СМИ информацию, что террорист был ликвидирован спецназом США в Пакистане. ​О выдаче награды не сообщалось
Фото: AP

После ликвидации бен Ладена «Аль-Каиду» возглавил Айман аз-Завахири. За помощь в его поимке обещана награда в $25 млн

Фото: AP

Халид Шейх Мохаммед — один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США. За информацию о нем США обещали $25 млн. В 2003 году он был арестован пакистанскими спецслужбами и переведен в США, где признался в десятках терактов, в том числе взрывах американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году и подрыве эсминца «Коул» в Йемене в 2000 году. С 2006 года содержится в тюрьме Гуантанамо.

Гражданин Египта, передавший информацию, способствовавшую поимке Мохаммеда, получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

Фото: INA / AP
$25 млн обещало американское командование в Ираке за помощь в поимке бывшего президента страны Саддама Хусейна. В 2003 году его нашли благодаря информации жителя Тикрита, родного города Хусейна, где тот скрывался. Но деньги так и не были выплачены, так как информатора признали одним из сподвижников бывшего иракского лидера. Спустя три года Хусейн был казнен
Фото: AP

В 2013 году США объявили награду в $7 млн за информацию, которая могла бы привести к поимке лидера исламистской группировки «Боко Харам» Абубакара Шекау. В результате терактов, устроенных «Боко Харам», в Нигерии, в том числе в местной штаб-квартире ООН, погибли минимум 14 тыс. человек

Фото: AP

Награда за информацию о местонахождении лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, предложенная США, — $10 млн. По последней информации, которая появилась в СМИ в мае 2018 года, аль-Багдади может скрываться в Сирии

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости
ФСБ обещала 300 млн руб. за информацию, которая могла бы способствовать «нейтрализации» боевиков Аслана Масхадова (справа) и Шамиля Басаева (слева). В 2005 году Масхадов был ликвидирован. Как сообщили в ФСБ, «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение». Басаев погиб спустя год. О выплате вознаграждения не сообщалось
Фото: Eduardo Verdug / AP
За поимку лидера мексиканского наркокартеля «Синалоа» миллиардера Хоакина Гусмана (он же El Chapo — Коротышка) США обещали награду в $5 млн. В 2014 году Гусман был арестован и посажен в тюрьму, откуда сбежал. Вновь поймать Коротышку удалось в 2016 году
Фото: Тягин Сергей / Интерпресс / PhotoXPress

В 1997 году в Санкт-Петербурге был убит вице-губернатор города Михаил Маневич. За помощь в поиске убийц мэрия Санкт-Петербурга объявила вознаграждение в размере $100 тыс. Преступление не раскрыто до сих пор

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

В 1996 году с разницей в один день в Москве были взорваны два троллейбуса. Никто не погиб, но более 30 человек получили серьезные ранения. Правительство столицы пообещало награду за поимку преступников — $1 млн. Преступление также остается нераскрытым

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Усама бен Ладен
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