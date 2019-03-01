США объявили награду в $1 млн за местонахождение сына Усамы бен Ладена

Госдепартамент США пообещал $1 млн тому, кто сообщит, где находится Хамза бен Ладен, один из лидеров запрещенной в России «Аль-Каиды»

Хамза бин Ладен (Фото: ЦРУ / AP)

Власти США выплатят вознаграждение в размере до $1 млн за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, которого они считают одним из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), сообщается на сайте Госдепартамента.

«Начиная, по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников», -рассказали в Госдепе.

В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В 2017-м США ввели санкции против Хамзы бен Ладена. Такое решение в Вашингтоне объяснили тем, что его действия могут угрожать безопасности страны. По данным Госдепа, Хамза официально вступил в «Аль-Каиду» в 2015-м году, спустя год он призвал к войне против США и их союзников.