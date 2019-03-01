США объявили награду в $1 млн за местонахождение сына Усамы бен Ладена

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,91 0,12 EUR Бирж. 75,00 0,23 Brent 66,11 -0,45% USD Нал. 66,41 65,32 EUR Нал. 75,63 74,42 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1376 0,0006 BTC/USD Бирж. 3 900,00 4,54 IMOEX 2 485,27 -0,22% RTSI 1 188,28 -0,23% DJIA 25 916,00 -0,27% Nasdaq 7 532,53 -0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+36,05%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,72%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+36,05%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,72%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 28 фев, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 28 фев, 12:22
В Киеве заявили о недопуске в Россию почти 100 украинцев с начала года Политика, 03:24 США объявили награду в $1 млн за местонахождение сына Усамы бен Ладена Политика, 03:06 ExxonMobil обнаружила на Кипре новое месторождение природного газа Экономика, 02:56 Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен Общество, 02:23 Гуаидо пообещал вернуться в Венесуэлу несмотря на угрозу ареста Политика, 02:09 Shell применит локализованную технологию на «Балтийском СПГ» Бизнес, 01:58 Сотрудник ГИБДД умер при оформлении ДТП в центре Москвы Общество, 01:24 Reuters сообщил о падении экспорта нефти из Венесуэлы на 40% Экономика, 01:19 Небензя заявил об «убийстве» российского проекта резолюции по Венесуэле Политика, 01:00 Набсовет поручил «Роскосмосу» обойтись без аварий во время запуска Технологии и медиа, 00:34 В Брюсселе отреагировали на венгерскую кампанию с портретами Сороса Политика, 00:22 Что изменится в законах в марте 2019 года Общество, 00:01 В Москве начали штрафовать за остановку на «вафельной» дорожной разметке Общество, 00:01 Экономисты предложили гражданам выбирать самим размер пенсионных взносов Экономика, 00:00
Политика ,  
0 
США объявили награду в $1 млн за местонахождение сына Усамы бен Ладена
Госдепартамент США пообещал $1 млн тому, кто сообщит, где находится Хамза бен Ладен, один из лидеров запрещенной в России «Аль-Каиды»
Хамза бин Ладен (Фото: ЦРУ / AP)

Власти США выплатят вознаграждение в размере до $1 млн за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, которого они считают одним из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), сообщается на сайте Госдепартамента.

«Начиная, по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников», -рассказали в Госдепе.

В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Политика
В МИД оценили доходы «Аль-Каиды» и ИГ

В 2017-м США ввели санкции против Хамзы бен Ладена. Такое решение в Вашингтоне объяснили тем, что его действия могут угрожать безопасности страны. По данным Госдепа, Хамза официально вступил в «Аль-Каиду» в 2015-м году, спустя год он призвал к войне против США и их союзников.

«Аль-Каида» взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, тогда боевикам удалось захватить четыре пассажирских самолета и протаранить две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, погибли 2977 человек. Усама бин Ладен, лидер террористической организации, был ликвидирован американскими спецслужбами в 2011 году.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Госдепартамент США, «Аль-Каида»
Материалы по теме
CNN обвинил Саудовскую Аравию в снабжении «Аль-Каиды» оружием из США
Политика
Небензя предупредил об укреплении «Аль-Каиды» из-за ослабления ИГ
Политика
СМИ сообщили о пленении лидера «Аль-Каиды» в Ливии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter