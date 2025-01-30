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В Московском доме кино прошло прощание с Игорем Янковским

Церемония прощания с&nbsp;Игорем Янковским в Белом зале Дома Кино в Москве, 30 января 2025 года
Церемония прощания с Игорем Янковским в Белом зале Дома Кино в Москве, 30 января 2025 года (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В Белом зале Московского дома кино прошло прощание с актером и медиаменеджером Игорем Янковским, сообщает ТАСС.

Церемонию посетили родственники, друзья, коллеги по рекламной индустрии и другие близкие Янковскому люди.

Сын актера Денис на прощании рассказал, что с возрастом понял, каких титанических усилий его отцу стоило привить ему любовь к познанию мира.

«Одно из самых главных воспоминаний моего детства — это то, что он показывал нам с мамой мир, даже в трудные для нашей страны времена, в начале 90-х», — сказал Денис.

Умер Игорь Янковский
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Игорь Янковский

Младший брат Янковского, режиссер Владимир Янковский вспомнил актера как щедрого человека. «Он был для меня, как какой-то принц из сказки — красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки. В моей памяти и всю жизнь он был таким человеком, который всегда меня оберегал, охранял, помогал в жизни, и до последнего дня было так», — рассказал режиссер.

Также на прощании высказались коллеги Янковского. Помимо съемок в кино и телешоу Янковский занимался рекламным бизнесом и был одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Вице-президент АКАР Владимир Филиппов назвал Янковского «очень ярким человеком».

«От него исходила энергия. Когда он выходил на сцену, будучи президентом Московского международного фестиваля рекламы, это был такой шарм, такой артистизм. Он был таким лицом фестиваля, которое сейчас сложно заменить», — сказал Филлипов.

Исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков добавил, что для рекламы Янковский является одним из отцов-основателей.

Янковский умер в возрасте 73 лет вечером 26 января. Он снимался в кино и сериалах, был ведущим программы «Алчность» на НТВ. С 1996 года занимал пост президента Международного фестиваля рекламы, в 2004 году выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель» и возглавил АКАР. Народному артисту СССР Олегу Янковскому покойный приходился племянником.

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