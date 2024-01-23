 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Свое дело ,  
0 

SuperJob оценил лояльность работодателей к имевшим бизнес сотрудникам

SuperJob: крупный бизнес более лоялен к сотрудникам с опытом предпринимательства
44% эйчаров относятся к наличию в прошлом своего бизнеса у работников как к недостатку, преимущество в этом видят лишь 11%

Наиболее лояльно к сотрудникам с опытом предпринимательства относится крупный бизнес, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился 9-19 января 2024 года в 156 населенных пунктах всех округов России, в нем приняли участие представители 500 компаний, ответственные за подбор персонала.

Так, 53% работодателей в компаниях со штатом более 1000 человек ответили, что опыт ведения своего бизнеса «никак не влияет на трудоустройство». Среди представителей малого и среднего бизнеса (со штатом до 100 человек и от 100 до 1000) так считают 33% и 42% соответственно. При этом количество компаний, которые не берут в расчет опыт предпринимательства, в 2024 году выросло по сравнению с 2021 годом (37% против 26%).

44% эйчаров относятся к наличию в прошлом своего бизнеса у работников как к недостатку (в 2021 году так считали 46% работодателей), преимущество в этом видят лишь 11% (в 2021 году — 19%).

Женщины чаще не готовы делиться премией со второй половиной, чем мужчины
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Специалисты по подбору персонала перечисляют следующие отрицательные качества: «Это не исполнители уже. Неуправляемы»; «Им трудно перестроиться на работу в найме. Завышенные ожидания»; «Отсутствуют навыки: подчиняемость, соблюдение режима труда и отдыха»; «В основном пытаются за счет работодателя реанимировать свой бизнес».

Результаты одного из прошлых опросов SuperJob показали, что большинство экономически активных россиян и работодателей уверены: хорошие внешние данные могут помочь в устройстве на работу и продвижении по службе. По убеждению 69% представителей работодателей, приятная внешность при прочих равных может помочь в получении работы и карьерном росте. По шкале от нуля до десяти степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру рекрутеры оценили в среднем на 3,8 балла. В том, что красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных, уверены и 64% экономически активных россиян. Причем чаще с этим согласны люди старше 34 лет.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Superjob индивидуальные предприниматели
Продажа бизнеса
Производство инновационных продуктов питания, Иркутск 450 000 ₽
арендный бизнес, Москва
Выручка — 15 000 ₽ 1 750 000 ₽
Кафе европейской кухни в БЦ у м. Дмитровская, Москва
Выручка — 900 000 ₽ 2 990 000 ₽
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
На границе Китая и Киргизии произошло несколько землетрясений Общество, 05:44
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов Политика, 05:23
Генерал НАТО в отставке описал сценарий возможного конфликта с Россией Политика, 05:08
SuperJob оценил лояльность работодателей к имевшим бизнес сотрудникам Свое дело, 05:07
Министр обороны Германии призвал настроиться на опасность войны с Россией Политика, 05:04
Умер младший сын Мартина Лютера Кинга Общество, 04:37
МИД счел недопустимым вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт Политика, 04:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее для ребенка Общество, 04:00
США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене Политика, 03:44
Трамп заявил, что Байден снимется с выборов президента США Политика, 03:28
Exxon решила подать в суд на двух ESG-инвесторов из-за спора о выбросах Бизнес, 03:02
В Белом доме назвали ближайшие месяцы «критическими» для Украины Политика, 02:24
Глава МИД предупредил, что война с Ливаном не будет для Израиля пикником Политика, 01:55
Из Пулково на запасные аэродромы перенаправили 18 самолетов Общество, 01:55