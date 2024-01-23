SuperJob оценил лояльность работодателей к имевшим бизнес сотрудникам

44% эйчаров относятся к наличию в прошлом своего бизнеса у работников как к недостатку, преимущество в этом видят лишь 11%

Наиболее лояльно к сотрудникам с опытом предпринимательства относится крупный бизнес, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился 9-19 января 2024 года в 156 населенных пунктах всех округов России, в нем приняли участие представители 500 компаний, ответственные за подбор персонала.

Так, 53% работодателей в компаниях со штатом более 1000 человек ответили, что опыт ведения своего бизнеса «никак не влияет на трудоустройство». Среди представителей малого и среднего бизнеса (со штатом до 100 человек и от 100 до 1000) так считают 33% и 42% соответственно. При этом количество компаний, которые не берут в расчет опыт предпринимательства, в 2024 году выросло по сравнению с 2021 годом (37% против 26%).

44% эйчаров относятся к наличию в прошлом своего бизнеса у работников как к недостатку (в 2021 году так считали 46% работодателей), преимущество в этом видят лишь 11% (в 2021 году — 19%).

Специалисты по подбору персонала перечисляют следующие отрицательные качества: «Это не исполнители уже. Неуправляемы»; «Им трудно перестроиться на работу в найме. Завышенные ожидания»; «Отсутствуют навыки: подчиняемость, соблюдение режима труда и отдыха»; «В основном пытаются за счет работодателя реанимировать свой бизнес».

Результаты одного из прошлых опросов SuperJob показали, что большинство экономически активных россиян и работодателей уверены: хорошие внешние данные могут помочь в устройстве на работу и продвижении по службе. По убеждению 69% представителей работодателей, приятная внешность при прочих равных может помочь в получении работы и карьерном росте. По шкале от нуля до десяти степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру рекрутеры оценили в среднем на 3,8 балла. В том, что красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных, уверены и 64% экономически активных россиян. Причем чаще с этим согласны люди старше 34 лет.