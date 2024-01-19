Женщины чаще не готовы делиться премией со второй половиной, чем мужчины
Только 82% мужчин и 66% женщин готовы рассказать своей второй половине о премии и поделиться с ней деньгами. 27% женщин и 13% мужчин оставят премию себе, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).
Опрос проводился в 392 населенных пунктах во всех округах России с 12 по 17 января 2024 года среди экономически активного населения старше 18 лет, состоящего в браке. Всего в нем приняли участие 1600 респондентов.
8% мужчин и 21% женщин сказали, что не станут скрывать получение премии от второй половины, но оставят деньги себе. 5% мужчин и 6% вовсе женщин ничего не расскажут. 5% опрошенных затруднились ответить.
Среди тех, кто не готов делиться ни новостью, ни деньгами, больше респондентов в возрасте 35-44 лет и с заработком до 50 тыс. руб.
Результаты одного из прошлых опросов SuperJob показали, что большинство экономически активных россиян и работодателей уверены: хорошие внешние данные могут помочь соискателю в устройстве на работу и продвижении по службе. Чаще с утверждением согласны люди старше 34 лет.
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