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Россияне оценили важность красоты при трудоустройстве

SuperJob: большинство россиян считают, что красивым проще построить карьеру
Большинство экономически активных россиян и работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь соискателю в устройстве на работу и продвижении по службе. Чаще с утверждением согласны люди старше 34 лет

Большинство россиян считает привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры. При этом в том, что красивым проще построить карьеру, старшее поколение уверено чаще, чем молодежь, следует из опроса SuperJob (есть у РБК).

Так, 69% представителей работодателей уверены, что хорошие внешние данные при прочих равных могут помочь соискателю в устройстве на работу и продвижении по службе. По шкале от 0 до 10 степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру рекрутеры оценили в среднем на 3,8 балла.

В том, что красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных, уверены и 64% экономически активных россиян. Причем респонденты старше 34 лет — немного чаще тех, кто моложе (66 и 62% соответственно).

Вместе с этим число работодателей, согласных с утверждением о способности красоты помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, с 2009 года сократилось с 82% до 69%, а число несогласных — выросло с 11% до 18%. Среди граждан число согласных с утверждением с 2009 года сократилось с 94% до 64%, а несогласных — выросло с 10% до 20%.

В опросе сервиса приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Он проходил с 14 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

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Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В декабре прошлого года более трети россиян (34%) сообщили, что в 2024 году собираются сменить работу, следовало из результатов опроса сервиса «Авито Работа». Опрос показал, что чаще о переходе к другому работодателю думают респонденты в возрасте 18–24 лет (42%). Среди более старшего поколения — людей в возрасте 45–54 лет — такое желание изъявил 31%. В основном поменять работу хотят представители сегментов банкинга (42%) и онлайн-торговли (42%).

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Попросить прибавку к зарплате и/или повышение в должности после Нового года собираются 60% опрошенных. Добиться этого намерены россияне, работающие в сфере маркетинга, рекламы и PR (44%), онлайн-торговли (37%), строительства (33%), фитнеса и салонов красоты (44%).

25% опрошенных назвали желаемой прибавку в размере 5–10 тыс. руб., 14% рассчитывают на повышение до 15 тыс., 9% — до 20 тыс. Еще 8% респондентов хотели бы прибавку в размере более 40 тыс. руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
красота карьера россияне трудоустройство
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