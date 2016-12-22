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В Москве запустят пробный шеринг электроскутеров
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В Москве запустят пробный шеринг электроскутеров
Свое дело, 18:51
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В Москве запустят пробный шеринг электроскутеров
Сервис начнет работу в тестовом режиме — всего в центре столицы можно будет взять напрокат десять трициклов. Если услуга окажется востребованной, в следующий сезон число скутеров может вырасти в 20–30 раз
Фото: Пресс-служба YouDrive

17 сентября автомобильный каршеринг YouDrive запустит в Москве сервис краткосрочной аренды электроскутеров, рассказал РБК директор компании Борис Голиков. Запуск состоится в тестовом режиме — всего на расположенных в центре города станциях каршеринга будут доступны десять трехколесных электроскутеров модели Doohan iTank. Трициклы можно будет арендовать с помощью приложения YouDrive lite, через которое сейчас работает одноименный шеринг самокатов. За минуту поездки пользователь будет платить 10 руб. Оставить скутер после поездки можно будет на любом парковочном слоте в пределах Садового кольца.

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Голиков предполагает, что пользоваться электроскутерами будет в основном молодежь — представители бизнеса и креативного класса в возрасте до 35 лет с доходом выше среднего. «Летний сезон показал, что шеринг самокатов пользуется спросом среди горожан, поэтому мы приняли решение уже в этом году запустить пилот сервиса по аренде электроскутеров», — говорит Борис Голиков.

В планах компании — открыть полноценный сервис в следующем летнем сезоне. «Мы предполагаем, что пилотный сервис проработает до середины октября, но все будет зависеть от погодных условий. Если мы увидим, что наши электроскутеры востребованы, то следующим летом мы планируем вывести около 200–300 скутеров на линию», — надеется Голиков.

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Разработать концепцию шеринга скутеров и подготовить юридическую базу компании помогал департамент транспорта Москвы. «У москвичей должны быть самые широкие возможности выбора транспорта, — комментирует запуск шеринга пресс-служба департамента транспорта Москвы. — В этом году жителям стал доступен сервис по аренде электросамокатов, который пользовался большой популярностью в летний сезон. Поэтому мы поддерживаем и запуск пилотного проекта краткосрочной аренды электроскутеров, который будет работать до конца сезона. Это экологичный и маневренный транспорт, который наверняка понравится москвичам. В конце эксперимента компания подве​дет итоги, будет оценен уровень безопасности, проведено анкетирование пользователей и решено, стоит ли развивать такой сервис».

В мае 2018 года сервис краткосрочной аренды автомобилей YouDrive запустил шеринг самокатов YouDrive Lite.

Авторы: Илья Носырев, Ксения Мельникова.
Теги: каршеринг , Москва
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