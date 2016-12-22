Катись сюда: станут ли электросамокаты общественным транспортом в России

Американские сервисы аренды электросамокатов уже оцениваются инвесторами под $1 млрд. Будет ли востребован такой транспорт в холодной и дождливой России?

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Калифорнийский сервис аренды самокатов Bird поднял свою капитализацию до $1 млрд, в конце мая сумев привлечь $150 млн в ходе очередного инвестиционного раунда. Большую часть этих денег дал американский фонд Sequoia Capital, в свое время инвестировавший в такие компании, как Apple, Google, Instagram, WhatsApp, и др. На пятки конкуренту наступают два других калифорнийских сервиса аренды электрических самокатов и велосипедов. Один из них, Lime, тоже близок к тому, чтобы достигнуть капитализации в $1 млрд. В начале июня Lime проводит инвестиционный раунд, в ходе которого уже привлек $250 млн (большую часть из них — от Google Ventures).

Мировой бум интереса к новому виду шеринга побудил сразу две российские компании — YouDrive и «Делимобиль» — открыть свои сервисы аренды электросамокатов в российской столице. Представители обеих компаний утверждают, что спрос сильно превышает их предложение.

Bird расправил крылья

Сервис аренды электросамокатов Bird был основан в 2017 году Трэвисом Вандерзанденом, бывшим вице-президентом по международному развитию Uber. Вандерзанден говорит, что городской транспорт — это его пунктик: мать предпринимателя в течение 30 лет работала водителем автобуса. В 2012 году он основал Cherry — «автомойку на выезде», которую годом позже продал такси-агрегатору Lyft, пригласившему Вандерзандена на должность операционного директора. В 2014 году Вандерзанден со скандалом ушел к главному конкуренту Lyft — Uber, а в октябре 2016 года покинул очередное место работы, найдя неожиданную нишу для собственного бизнеса — шеринг электросамокатов.

В сентябре 2017 года сервис Bird заработал в калифорнийской Санта-Монике: Вандерзанден выпустил на ее улицы около тысячи электросамокатов, предложив их по привлекательной цене — $1 за сам факт аренды самоката плюс по 15 центов за каждую милю пути. За первые пять месяцев работы сервисом воспользовались 50 тыс. человек, сделавших 250 тыс. поездок. «Самокат Bird дарит вам свободу — словно у вас есть крылья», — объяснял причины популярности своего сервиса Вандерзанден. Востребованность нового сервиса позволила предпринимателю зимой—весной 2018 года провести несколько удачных инвестиционных раундов. Привлеченные средства были вложены в расширение сети — в марте самокаты Bird появились в Сан-Франциско, в апреле — в Остине.

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

На феномен Bird, чей сервис сперва воспринимали как забаву для узкого круга помешанных на технике гиков, обратили внимание два велошеринга, работавших в Сан-Франциско, — в марте 2018 года предоставлять электросамокаты в своем родном городе стали Spin и Lime. Пользователи Spin должны платить $1, чтобы разблокировать самокат, плюс 15 центов за каждую минуту езды.

Бум самокатных шерингов стал возможен не только благодаря популярности самой идеи совместного использования транспортных средств, но и за счет совершенствования электросамокатов. Bird, Spin и Lime используют самокаты Xiaomi и Ninebot (от Segway), появившиеся на рынке только в конце 2016 года. Они весят меньше 13 кг и оснащены батареей с высокой емкостью, которой хватает на 25–30 км.

США не единственная страна, где наблюдается взлет интереса к шерингу электросамокатов: в ноябре 2016 года в Сингапуре заработал сервис Telepod, предоставляющий аналогичную услугу, а весной 2017 года к нему добавились PopScoot и другие стартапы. В китайском Ханчжоу в марте 2017 года открылся сервис Innomake.

Как это работает Чтобы начать пользоваться сервисом, клиент, как правило, должен установить мобильное приложение и зарегистрировать в нем свои водительские права или паспорт, номер кредитной карты. Отсканировав через приложение QR-код самоката, он разблокирует электронный замок и может ехать. В конце пути с его счета списывается оплата. Зарядки самоката хватает на 15 часов работы. Клиенты Bird не обязаны возвращать взятые самокаты на док-станции — их можно оставлять в любом удобном месте. Мобильное приложение, которое клиент должен скачать, чтобы пользоваться сервисом, отслеживает по GPS точки начала и окончания маршрута. Следующий пользователь может взять самокат прямо посреди тротуара, где его оставил предыдущий. Станций аренды у Bird нет: ночью внештатные работники, которым компания платит по $5–20 за смену, заряжают брошенные самокаты с помощью мобильных зарядных устройств и доставляют их в «гнезда» в разных частях города.

Беспечные ездоки

Уже стали понятны и ключевые проблемы кикшеринга, как называют кратковременную аренду электросамокатов в США. Например, для пешеходов Санта-Моники Bird создал немало проблем: пользователи оставляли самокаты на тротуарах или даже на проезжей части, прислоняли к скамейкам в парках, блокировали инвалидам въезды на пандусы. Люди ломали ноги, падая через брошенные самокаты, пользователи на большой скорости врезались в пешеходов или падали с самокатов. Точно такая же картина наблюдалась в Сан-Франциско. Сам Вандерзанден поначалу старался оправдать вызывавшие растущее негодование инциденты соображениями прогресса. «В начале ХХ века люди схожим образом реагировали на автомобили, просто потому что привыкли к лошадям», — отмечал он.

Однако власти городов, в которых работали компании, решили иначе. Мэрия Сан-Франциско в мае опубликовала постановление, согласно которому с 4 июня за любой оставленный на тротуаре самокат компания-владелец должна будет заплатить $100. Улицы мгновенно очистились от разбросанных кое-как транспортных средств, успевших превратиться в привычный атрибут пейзажа.

Мэрия, однако, вовсе не стремится к полному запрету самокатных шерингов: согласно принятому постановлению разрешение заниматься шерингом в ближайшие 12 месяцев смогут получить пять компаний. В течение первых шести месяцев все эти фирмы смогут сдавать в аренду в общей сложности не более 1250 самокатов. Затем, если практика не вызовет нареканий у жителей, власти, возможно, разрешат увеличить их число до 2500.

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Чтобы получить разрешение, каждая компания должна будет заплатить $40 тыс.: $5 тыс. — в качестве покрытия расходов мэрии на разработку плана развития таких компаний, $25 тыс. — за право в течение года предоставлять шеринговые услуги и, наконец, $10 тыс. — на публичные расходы вроде транспортировки оставленных в неправильном месте самокатов, которые, возможно, потребуются.

Схожий план разработал городской совет Санта-Моники: с 12 июня работу в городе разрешат максимум трем сервисам, которые получат право использовать в общей сложности не более 1500 самокатов (к концу 2019 года их число может быть увеличено до 2250). Очевидно, ограничения введут и другие муниципалитеты, где сейчас бурно развивается кикшеринг.

Самокат в стране снегов

В России о прокате самокатов задумались еще до того, как Bird наводнила улицы калифорнийских городов. Калининградский предприниматель Василий Быков основал компанию Samocat Sharing осенью 2015 года, вложив в нее $100 тыс. собственных средств. «Мы решили делать прокат обычных самокатов, потому что электрические, которые тогда были на рынке, были слишком громоздкими и ненадежными, — рассказывает Быков. — Если обычный весит 6 кг, то электрические на тот момент весили около 15 кг — спуститься в метро или в переход с ним трудно».

Компании удалось открыть пять док-станций в Москве и выйти в Финляндию, открыв семь станций в столице (одна из них — на территории Хельсинкского университета). В Москве пользователь платит 2 руб. в минуту в течение первого часа и по рублю в последующие часы (но не больше 500 руб. в сутки — за эти деньги можно кататься круглосуточно). Финские пользователи платят по €2 за каждые 30 минут, поездки до 10 минут — бесплатные.

Быков говорит, что еще в 2016 году пытался договориться о партнерстве с YouDrive и «Делимобилем», но те активно наращивали парк автомобилей и шеринг самокатов у обеих компаний не вызвал интереса. Зато предпринимателю удалось заинтересовать других инвесторов — к настоящему времени он привлек $1,5 млн от фондов URBAN-X и SOSV, Фонда Бортника и компании BMW. Эти средства Быков вложил в расширение сети станций и транспортного парка: до конца года в Москве откроются 40 станций, в Хельсинки — 50, общее число обычных самокатов в аренде составит 400, а еще Samocat Sharing запустит 100 электросамокатов. Предприниматель ведет переговоры о запуске своего сервиса в двух европейских городах: один — во Франции, другой — в Испании.

«Сейчас появляются только первые наметки того сервиса, который будет работать повсеместно через несколько лет», — уверен Быков. Сезонность бизнеса предпринимателя не пугает. «Это только в России относятся к дождю как к стихийному бедствию, в Хельсинки, где климат примерно такой же, как в Санкт-Петербурге, горожане ездят на наших самокатах с апреля по октябрь», — отметил он.

Сила электричества

В конце мая 2018 года в Москве открылись два сервиса аренды электрических самокатов на базе каршерингов. Сначала «Делимобиль» запустил свой «Делисамокат», а 25 мая его конкурент YouDrive открыл YouDrive Lite.

«Три года работы нашего автомобильного шеринга показали, что сама идея совместного использования транспорта прижилась, — рассказывает гендиректор «Делимобиля» Леонид Сысоев. — Но город нуждается в лайт-версии транспортного шеринга, где использовалось бы легкое устройство». Велосипед для этих целей не очень подходит — езда требует больших затрат физической силы и некомфортна для людей, которые едут на работу или возвращаются домой. В деловом костюме совершить поездку на велосипеде рискнет не каждый офисный работник. Поэтому «Делимобиль» изучил зарубежный опыт и заинтересовался популярными самокатными шерингами. «Мы связались с департаментом транспорта Москвы, и нам сказали, что электросамокаты хорошо соответствуют их концепции «последней мили»: горожане должны добираться от метро до дома не на машине, а на чем-то, что не создает пробок на дороге и не требует парковочного места», — говорит Сысоев.

В итоге «Делисамокат» открыл 25 пунктов выдачи и возврата, в основном в центре, на западе и юго-западе Москвы, оснастив их ​1650 самокатами. Они находятся рядом со станциями метро, но есть и мобильные пункты — фургончики, которые развозят самокаты. Линейка тарифов предусматривает аренду на несколько часов (по 250 руб. в час), сутки (999 руб.), неделю (3 тыс. руб.) и месяц (9999 руб.). На начало июня в приложении «Делисамоката» зарегистрировались 63 тыс. пользователей, а число поездок достигло 20 тыс. По наблюдениям корреспондентов РБК, в выходные найти свободный «Делисамокат» практически нереально.

Наличие пунктов выдачи Сысоев считает залогом, что Москва не столкнется с той же проблемой, что Санта-Моника и Сан-Франциско. Сейчас на каждом пункте работает персонал, объясняющий, как пользоваться сервисом, но в следующем сезоне гендиректор «Делимобиля» собирается полностью автоматизировать все пункты.

Сервис YouDrive Lite, напротив, выбрал ту же модель, что и Bird: он работает без док-станций. Оставить самокат можно на любой городской велопарковке, сделав фотографию, чтобы следующий пользователь знал, где его найти. «Док-станции сокращают мобильность пользователей: необходима схема работы, которая позволяет взять самокат, когда он понадобился, и оставить его, когда добрался до нужного тебе места», — объясняет Борис Голиков, гендиректор YouDrive.

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

С момента запуска сервиса через YouDrive Lite было совершено более 5 тыс. поездок. Тарификация поминутная — по 5 руб. Сервис увеличивает количество доступных самокатов по мере роста спроса: в первые дни работы для аренды были доступны 100 самокатов марки Ninebot ES1, затем их число постепенно довели до 200. «Мы уже сейчас довольны результатами и планируем увеличить парк самокатов», — говорит Борис Голиков.

Инвестиции в запуск YouDrive Lite составили около 20 млн руб. Юнит-экономика проекта положительная уже сейчас, уверяет Голиков, то есть зарабатывает компания на каждом самокате больше, чем тратит на его обслуживание. «Но для нас это игра вдолгую», — рассуждает гендиректор YouDrive. По его словам, спрос на самокаты оказался выше, чем он ожидал.

«Делисамокат» общий объем инвестиций в запуск не раскрывает, зато готов сообщить, сколько собирается потратить до конца следующего года на его развитие — €19 млн. Эти деньги пойдут в том числе на то, чтобы открыть сервис в семи других городах страны, среди них Краснодар, Сочи и Грозный. «Петербурга в списке пока нет: климат слишком дождливый и к тому же в центре очень непросто будет ездить на самокате через толпы туристов, которых там много летом», — делится Сысоев. Общее число самокатов к концу сезона 2019 года планируется увеличить до 16 тыс.

Руководители конкурирующих компаний сходятся во мнении, что риски у самокатных каршерингов те же, что и у автомобильных. «Есть риск, что самокат сломают, есть редкие случаи краж», — перечисляет Борис Голиков. Главная причина поломок — вода: из-за дождя могут выйти из строя и моторы, и батареи. Сейчас YouDrive Lite прорабатывает механизмы усиления безопасности самокатов и старается модернизировать их, чтобы поломки случались реже. Когда закончится сезон, гендиректор YouDrive пока не знает: осенью увидит, что самокаты простаивают, и закроет прокат до следующего года. «Делисамокат» собирается работать до 31 октября, но если октябрь окажется снежным, сервис закроют раньше.

Очевидно, что ждать новых игроков долго не придется. Рынок каршеринга уже стал сверхконкурентным, а кикшеринг — логичное развитие для компаний проката. Оба представителя сервисов уверены, что на рынок могут вскоре прийти новые конкуренты. «Делимобиль» рассчитывает к моменту их появления занять лидирующие позиции в Москве и нескольких других городах России. Борис Голиков считает, что конкуренция вкупе с технологическим совершенствованием самих электросамокатов позволит улучшить качество предложения и всерьез конкурировать с общественным транспортом на коротких расстояниях. «Начнет формироваться рынок, игроки займут свои ниши, и совместными усилиями получится создать систему транспорта «последней мили», — надеется Голиков.