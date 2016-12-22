Аналитики PwC предсказали трехкратный рост парка каршеринга в Москве

Парк московского каршеринга утроится, достигнув 30 тыс. машин к 2025 году, прогнозируют аналитики PwC. Главные драйверы роста — платная парковка и дорогое обслуживание, которые вынуждают искать альтернативу собственному автомобилю

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Совокупный парк каршеринга в Москве достигнет 30 тыс. машин к 2025 году, говорится в отчете консалтинговой компании PwC, который поступил в РБК. По данным на август 2018 года, в городе работало 10,5 тыс. таких автомобилей, указывают аналитики.

Согласно отчету, сейчас в Москве работает 16 операторов, четыре из них​ — «Делимобиль», Belka Car, YouDrive, «Яндекс Драйв» — консолидируют 94% рынка. По оценкам «Делимобиля», суммарный парк каршеринга в Москве уже составляет около 12–13 тыс. машин. Эти цифры не включают новые машины, о покупке или лизинге которых заявляли игроки. Так, «Делимобиль» собирается до конца года увеличить парк на 3 тыс. автомобилей, «Яндекс Драйв» — на более чем 500, ​Belka Car — на 200.

«По нашим расчетам, на 1 млн человек в городе у операторов каршеринга должна быть 1 тыс. машин, чтобы удовлетворить спрос клиентов», — сказал РБК представитель «Делимобиля». Еще некоторое количество машин должно быть в запасе на экстренный случай, добавил он. К концу 2018 года, по расчетам «Делимобиля», в Москве будет работать уже около 15 тыс. машин. Сооснователь Belka Car Екатерина Макарова​ соглашается, что прогноз PwC вполне реалистичен. Сейчас рынок каршеринга находится в фазе самого высокого роста, уверена она.

Директор автомобильной практики PwC в России Виктория Синичкина сказала РБК, что среди основных предпосылок для дальнейшего роста рынка каршеринга в Москве — поддержка московского правительства, в частности, льготная парковка для таких машин. В августе 2015 года правительство Москвы выпустило постановление, снизив плату за парковку для каршеринговых компаний до 60 тыс. руб. за три года, а для пользователей она обходится бесплатно. Обычному владельцу автомобиля годовой абонемент обходится в сумму до 300 тыс. руб. При стоимости парковки 100–200 руб. в час для личного автомобиля сутки будут стоить 2,4–4,8 тыс. руб., для оператора каршеринговой машины — всего 65–82 руб. в сутки.

Кроме этого, в 2017 году представители правительства Москвы заявляли о готовности субсидировать лизинговые или кредитные платежи операторам каршеринга, писали «Ведомости». Подтолкнет операторов к увеличению числа машин и потребительский спрос, который год от года будет лишь расти, добавляет Синичкина.

«Каршеринг в Москве развивается быстрыми темпами. Все больше факторов склоняют потребителя отказываться от личных машин в пользу каршеринга или такси: во-первых, это высокая стоимость приобретения и последующего владения автомобилем, во-вторых, рост цен на бензин, в-третьих, недешевая платная парковка в Москве. Сейчас же практически любой человек, имеющий водительские права, может взять в аренду машину поминутно или на сутки», — заключает представитель «Делимобиля». Однако аналитики сервиса ремонта и обслуживания автомобилей Alfred выяснили, что в год за новую машину массового сегмента (до трех лет с момента покупки) водитель заплатит лишь на 4% больше, чем за эконом-каршеринг: 420,9 тыс. против 403,2 тыс руб.

«Сегодня тренд на рост использования каршеринга и отказ от личного транспорта наиболее актуален для крупных городов, где растет количество платных парковок, что ведет к ощутимому повышению стоимости использования личного автомобиля», — признает представитель Renault. По его словам, по мере развития платных парковок в других городах спрос на услуги каршеринга распространится в регионы.

Но в краткосрочной перспективе Renault не видит большой угрозы для продаж новых машин, говорит собеседник РБК: большинство автомобилистов используют каршеринг не как полную замену личного автомобиля, а как временную альтернативу собственному.