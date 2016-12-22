Аналитики объяснили разрыв в зарплатах между Россией и западными странами

Уровень вознаграждений в России в три-четыре раза ниже, чем в США и ЕС. Разница создается в основном за счет разрыва в зарплатах рядовых сотрудников: российские топ-менеджеры получают почти столько же, сколько зарубежные

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Международная компания по предоставлению услуг в сфере HR-консалтинга Korn Ferry проанализирована уровни оплаты труда по разным категориям должностей в России и других странах, таких как Германия, Великобритания, Франция, США и др. Размер вознаграждений сотрудников в России оказался в среднем в три-четыре раза ниже, чем в среднем по этим странам.

Эксперты Korn Ferry объясняют это прежде всего разницей в зарплатах отечественных и зарубежных служащих и операционного персонала, например операторов на производстве, квалифицированных рабочих и ремонтников, водителей и др. Так, в России такие сотрудники получают в восемь раз меньше, чем в Германии, почти в шесть раз меньше, чем в США, и в четыре-пять раз меньше, чем в Великобритании и Франции. В Польше и Турции служащие получают соответственно на 78 и 33% больше.

Столь большой разброс по уровню оплаты труда не характерен для руководителей среднего звена — тех, кто вносит индивидуальный вклад в общие результаты компании или руководит группой сотрудников. По данным Korn Ferry, в Германии и США менеджеры среднего звена получают примерно в 2 раза больше, чем в России, а в Великобритании и Франции их труд оплачивается всего на 60% выше, чем в нашей стране. В Польше и Турции сотрудникам такого уровня предлагают вознаграждение на 20–25% выше, чем в России.

Если говорить про высшее руководство — сотрудников, полностью отвечающих за стратегию компании, то их доходы сопоставимы с зарплатами во Франции, Великобритании, Польше и Турции и незначительно ниже зарплат руководителей в США и Германии (на 34 и 20% соответственно). «Делая прогнозы на следующий год, мы не ожидаем значительных изменений в разнице оплаты труда между Россией и другими странами. При этом, возможно, разрыв незначительно, но сократится», — говорит эксперт Korn Ferry Анна Ларионова.

Структура заработной платы сотрудников в России, по данным Korn Ferry, сегодня на 73% состоит из базового оклада, на 18% — из бонусов и на 9% — из льгот. Схожее распределение характерно и для Франции, Великобритании, Казахстана, Китая и др. Единственная страна из проанализированных, в которой структура дохода отличается, — США. Доля твердого оклада здесь составляет порядка 60% от общего дохода, 20% приходится на бонусы, более значительный вес (порядка 20%) по сравнению с другими странами имеет пакет льгот.

Исследование Korn Ferry проводилось в разные месяцы 2018 года: референтные даты варьировались от страны к стране. Только в России было опрошено 434 компании и собрано более 970 тыс. зарплатных значений. В общей сложности в исследовании приняло участие 7 тыс. компаний из представленных стран.