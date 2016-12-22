ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,30 66,27 EUR Нал. 77,66 76,51 USD Бирж. 66,72 -0,18 EUR Бирж. 76,98 -0,07 USD ЦБ. 66,18 -0,22 EUR ЦБ. 76,07 -0,14 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6298,20 -261,70 IMOEX 2380,06 -1,56% RTSI 1123,83 -1,71% Brent 82,18 -1,50% DJIA 25611,00 -3,10% Nasdaq 7426,26 -4,05%
Аналитики объяснили разрыв в зарплатах между Россией и западными странами
Лента новостей
Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:30, РБК и Сбербанк «МегаФон» объявил имя нового гендиректора 10:29, Бизнес Адвокат рассказал о попытке представить Кокорина и Мамаева террористами 10:25, Общество Министр в Киргизии ушла в отставку после 26 загранпоездок за два года 10:16, Общество МВД объяснило еще одно уголовное дело против Кокорина и Мамаева 10:10, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 10:00, РБК и Schneider Electric Прогноз дня: аналитики рассказали, когда распродажи могут прекратиться 10:00, Quote Аналитики объяснили разрыв в зарплатах между Россией и западными странами 10:00, Свое дело Переехавший из Цукидзи Токийский рыбный рынок открылся в новом комплексе 09:52, Бизнес В сенате США предложили $1 млрд на защиту ЕС от российских энергоресурсов 09:34, Экономика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 09:29, РБК и Мираторг Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США 09:10, Общество Продажу 10% аэропорта Шереметьево перенесли на 2019 год 09:06, Бизнес С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 09:00, РБК и Canon Азиатские биржи рухнули вслед за североамериканскими 08:53, Финансы Уходящий мэр Владивостока призвал перейти к прямым выборам 08:44, Политика Нефтяники переключились на добычу природного газа: как на этом заработать 08:06, Quote Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 07:53, РБК и Инвитро Кадыров потребовал явки бросившего в пассажиров метро банку чеченца 07:30, Общество Губернатор Забайкальского края подала в отставку 07:22, Политика СМИ узнали об обыске у топ-менеджера ОАК из-за контрактов со СЛО «Россия» 07:19, Общество Ипотека или аренда: что сегодня выгоднее в Москве 07:18, Недвижимость Ураган «Майкл» в США ослаб до первой категории 06:49, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 06:45, РБК и Philips В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения 06:21, Общество В Госдуме предложили создавать «бюджеты развития» в регионах 06:11, Экономика WSJ сообщила об откровениях Глушкова о спецслужбах России перед смертью 06:11, Политика В УЕФА прокомментировали инцидент с Кокориным и Мамаевым 05:49, Общество
Аналитики объяснили разрыв в зарплатах между Россией и западными странами
Свое дело, 10:00
0
Аналитики объяснили разрыв в зарплатах между Россией и западными странами
Уровень вознаграждений в России в три-четыре раза ниже, чем в США и ЕС. Разница создается в основном за счет разрыва в зарплатах рядовых сотрудников: российские топ-менеджеры получают почти столько же, сколько зарубежные
Фото: Richard Baker / In Pictures / Getty Images

Международная компания по предоставлению услуг в сфере HR-консалтинга Korn Ferry проанализирована уровни оплаты труда по разным категориям должностей в России и других странах, таких как Германия, Великобритания, Франция, США и др. Размер вознаграждений сотрудников в России оказался в среднем в три-четыре раза ниже, чем в среднем по этим странам.

Эксперты Korn Ferry объясняют это прежде всего разницей в зарплатах отечественных и зарубежных служащих и операционного персонала, например операторов на производстве, квалифицированных рабочих и ремонтников, водителей и др. Так, в России такие сотрудники получают в восемь раз меньше, чем в Германии, почти в шесть раз меньше, чем в США, и в четыре-пять раз меньше, чем в Великобритании и Франции. В Польше и Турции служащие получают соответственно на 78 и 33% больше.

Стали известны города России с самыми высокими и низкими зарплатами
Общество

Столь большой разброс по уровню оплаты труда не характерен для руководителей среднего звена — тех, кто вносит индивидуальный вклад в общие результаты компании или руководит группой сотрудников. По данным Korn Ferry, в Германии и США менеджеры среднего звена получают примерно в 2 раза больше, чем в России, а в Великобритании и Франции их труд оплачивается всего на 60% выше, чем в нашей стране. В Польше и Турции сотрудникам такого уровня предлагают вознаграждение на 20–25% выше, чем в России.

Если говорить про высшее руководство — сотрудников, полностью отвечающих за стратегию компании, то их доходы сопоставимы с зарплатами во Франции, Великобритании, Польше и Турции и незначительно ниже зарплат руководителей в США и Германии (на 34 и 20% соответственно). «Делая прогнозы на следующий год, мы не ожидаем значительных изменений в разнице оплаты труда между Россией и другими странами. При этом, возможно, разрыв незначительно, но сократится», — говорит эксперт Korn Ferry Анна Ларионова.

Рекрутеры назвали рекордной разницу в зарплатах в России
Свое дело

Структура заработной платы сотрудников в России, по данным Korn Ferry, сегодня на 73% состоит из базового оклада, на 18% — из бонусов и на 9% — из льгот. Схожее распределение характерно и для Франции, Великобритании, Казахстана, Китая и др. Единственная страна из проанализированных, в которой структура дохода отличается, — США. Доля твердого оклада здесь составляет порядка 60% от общего дохода, 20% приходится на бонусы, более значительный вес (порядка 20%) по сравнению с другими странами имеет пакет льгот.

Исследование Korn Ferry проводилось в разные месяцы 2018 года: референтные даты варьировались от страны к стране. Только в России было опрошено 434 компании и собрано более 970 тыс. зарплатных значений. В общей сложности в исследовании приняло участие 7 тыс. компаний из представленных стран.

Авторы: Ксения Мельникова, Илья Носырев.
Теги: зарплаты , сотрудники
Главное
МВД объяснило еще одно уголовное дело против Кокорина и Мамаева Общество
Продажа бизнеса
Сеть из 3 аптек в г. Одинцово, Одинцово
Выручка — 8 000 000 ₽ 9 500 000 ₽
Брендовая сеть автошкол Краснодарского края, Краснодар 30 000 000 ₽
Торговый центр, Тюмень 95 004 900 ₽
Материалы по теме
Рекрутеры назвали рекордной разницу в зарплатах в России Свое дело
Аналитики оценили эффективность рекламных затрат предпринимателей Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter