Стали известны города России с самыми высокими и низкими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России по итогам первого полугодия 2018 года зафиксировали в Южно-Сахалинске, Москве, Салехарде и Сургуте. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости», основанного на данных Росстата.

Так, больше всего в среднем получают в Салехарде (90,54 тыс. руб. в месяц), однако в рейтинге, составленном с учетом отношения зарплаты к цене стандартного потребительского набора, этот город занял второе место.

В данный набор составители рейтинга включили 112 товаров и услуг, используя средние для городов цены из базы Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск: при средней зарплате в 81,7 тыс. руб. там можно приобрести 3,58 потребительского набора. Третье место занял Сургут, где средняя зарплата составила 72,26 тыс. руб., что эквивалентно 3,2 потребительского набора.

Четвертое место занял Ханты-Мансийск со средним заработком 66,55 тыс. руб. в месяц (3,09 потребительского набора). Москва заняла пятую строчку списка: средняя зарплата составила 71,77 тыс. руб., на эти деньги можно приобрести 2,97 потребительского набора.

На последнем, 100-м месте рейтинга оказался город Шахты Ростовской области. Отмечается, что средняя месячная зарплата там 24,91 тыс. руб., этого хватает на 1,32 потребительского набора.