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Рекрутеры назвали рекордной разницу в зарплатах в России
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Рекрутеры назвали рекордной разницу в зарплатах в России
Свое дело, 11:02
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Рекрутеры назвали рекордной разницу в зарплатах в России
Компаниям остро не хватает специалистов по определенным позициям: работодатели готовы переплачивать им, чтобы переманить или удержать. В ближайшие годы тенденция сохранится, уверены аналитики рекрутинговой компании Hays
Фото: Kevin Coombs / Reuters

Разрыв в уровне зарплат в отраслях с высокой квалификацией сотрудников и секторах, где таковая не требуется, превысил в России исторические рекорды, утверждается в ежегодном совместном исследовании международной рекрутинговой компании Hays и британского исследовательского центра Oxford Economics. Основной причиной авторы исследования называют быстрый рост заработной платы высококвалифицированных профессионалов, в частности специалистов технического профиля.

Россия заняла 27-е место среди 33 стран мира по индексу навыков сотрудников (The Hays Global Skills Index). Индекс показывает, насколько легко организации справляются с задачей привлечения квалифицированного персонала. Его значение может колебаться от 1 до 10: чем ниже показатель, тем свободнее рынок труда от внешних и внутренних факторов; рынок считается подверженным давлению, если индекс поднимается выше 5 баллов.

Средний балл по всем 33 представленным в исследовании странам составил 5,4. В среднем показатель вырос на 0,1 балла по сравнению с 2017 годом. Значение индекса увеличилась у 16 стран. Среди них и Россия — показатель вырос с 5,9 баллов в прошлом году до 6 в нынешнем.

Общий индекс складывается из семи компонентов. За прошедший год резко вырос один из ключевых показателей — индекс давления на зарплаты высококвалифицированных специалистов (почти на целый балл — 0,8) и составил 5,6 баллов, что значительно выше общемирового показателя в 4,4. Это говорит о том, что рынку труда не хватает квалифицированных специалистов по определенным позициям: компании готовы переплачивать им, чтобы удержать — в результате зарплаты растут скачками и неравномерно по разным отраслям.

«Сегодня работодатели готовы перекупать и удерживать ценные кадры. По нашим оценкам, эта тенденция будет только сохраняться. Сокращение трудоспособного населения также не может не сказаться на общем состоянии рынка труда, а вот эффект от внедрения мер государственной политики по увеличению пенсионного возраста, продвижению программ по активному долголетию и др., мы сможем оценить далеко не сразу», — приводятся в исследовании слова гендиректора Hays в России Алексея Штейнгардта.

Небольшое ухудшение продемонстрировал показатель вовлеченности трудоспособного населения в экономику. По сравнению с прошлым годом (6,1) он поднялся на 0,1 балла, до 6,2. «В этом и следующем году ожидается падение уровня вовлеченности специалистов в экономику страны, что сокращает пул релевантных потребностям компаний кандидатов», — говорится в исследовании. Ухудшение может объясняться тем, что в России могло вырасти количество самозанятых граждан, предполагают аналитики Hays.

Отечественное образование все еще не отличается гибкостью (индекс по этому показателю высок — 6,8 баллов), но по сравнению с прошлым годом он все-таки (на 0,2 балла) снизился. Аналитики Hays подчеркивают, что российская система образования год от года медленно меняется в лучшую сторону. Вероятно, в вузах появляются новые учебные программы, которые соответствуют реалиям отечественного рынка труда и потребностям компаний-работодателей, предполагают аналитики Hays. Кроме того, благотворно сказывается и развитие онлайн-образования.

При этом Россия отличилась от общемирового тренда, показав положительную динамику по показателю несоответствия потребностей бизнеса и умений работников. В 2015 году индекс несоответствия потребностей бизнеса и умений работников составлял 5,5 баллов, в 2016 и 2017 — 4,4 и 4,2, а в 2018 году снизился до 4,1 баллов. При этом почти в половине стран (в 16 из 33) аналитики Hays выявили противоположную динамику, общий показатель составил 6,6 в 2018 году, а годом ранее 6,4.

В пятерку лидеров по гибкости рынка труда вошли Швейцария, Китай, Гонконг, Польша, Бельгия. В пятерку худших — Швеция, Дания, Люксембург, Колумбия и Германия.

Авторы: Светлана Романова, Илья Носырев.
Теги: зарплаты , сотрудники , рынок труда
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