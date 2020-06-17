Незачет по НКО: чем плох реестр социально ориентированных организаций

Другой пример: по российскому закону об образовании образовательная организация может существовать лишь в двух формах — некоммерческая или государственная. На самом деле это одна форма, в обоих случаях организация является некоммерческой, разница лишь в собственнике. Поэтому все частные университеты являются некоммерческими, даже если зарабатывают миллиарды рублей в год.

Как НКО зарегистрированы все госкорпорации, многочисленные профессиональные спортивные клубы и еще многие организации, деятельность которых никак нельзя назвать некоммерческой.

Благотворительные фонды и иные «классические НКО» неоднократно поднимали вопрос о том, как должна быть устроена классификация некоммерческого сектора и господдержка тех, кто действительно выполняет общественно значимые задачи. Дискуссия оживилась, когда в 2017 году изменились правила финансирования НКО и были введены конкурсы с четкими условиями принятия заявок. Критерии отсева НКО установил Фонд президентских грантов. Гранты не могут получить:

государственные организации;

потребительские кооперативы;

политические партии;

саморегулируемые организации;

объединения работодателей;

объединения кооперативов;

торгово-промышленные палаты;

товарищества собственников недвижимости;

адвокатские палаты;

адвокатские образования;

нотариальные палаты;

государственно-общественные и общественно-государственные организации;

микрофинансовые организации.

Я не буду утверждать, что эти критерии идеальны, но все же из действующих 335 тыс. НКО фильтр фонда оставляет около 202 тыс. Однако фильтр отсеивает лишь организационно-правовые формы, но не касается видов деятельности. Он не фильтрует научные организации, университеты, крупнейших поставщиков по госзаказу, негосударственные учреждения при РЖД или «Газпроме» (да, они тоже НКО) и, с другой стороны, не содержит исчерпывающего перечня видов социальной деятельности организации.

Выполнить эту задачу как раз и должен был ожидаемый много лет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

И вот он появился. И в предложенном виде не выдерживает никакой критики.

Кто попал в реестр

Первая редакция реестра была опубликована 5 июня. Выложенный файл содержал сведения о чуть менее чем 24 тыс. организаций, среди которых присутствовали, например, ОАО «РЖД», ОКБ «Сухой», 13 ведущих банков, включая Сбербанк. Это не говоря о тысячах ошибок форматирования, неверно указанных реквизитах и т.д. К 11 июня появилось обновление реестра, в котором часть наиболее очевидных проблем была исправлена, но самая главная — смысл существования такого реестра — решена не была.

Получилась компиляция базы Фонда президентских грантов, реестров НКО, представленных федеральными органами власти и властями регионов. Ответ на вопрос «Кому давать государственную помощь?» получился такой: давайте тем, кому давали раньше и кому давали другие. Фактически подобный подход блокирует господдержку тех, кто раньше не получал гранты.

Можно привести несколько очевидных примеров организаций, которые включены в реестр необоснованно, а также тех, кто по непонятным причинам не попал туда.

Русская православная церковь

Среди российских НКО есть несколько больших сетевых структур, но крупнейшей является Русская православная церковь (Московский патриархат). В нее входит около 18 тыс. организаций — приходов, благотворительных фондов, мастерских. Все они существуют в форме НКО, но в реестре присутствуют лишь 736, менее чем 4% от общего числа. Они ничем не отличаются от остальных 17 тыс. Получается, что одни приходы признаны социально ориентированными, а другие нет.

Образовательные учреждения

Всего в России 17 914 негосударственных образовательных учреждений, из них 1115 вузов. Из этого числа 2126 организаций попали в реестр СО НКО, в том числе 90 вузов. Например, там оказались Российский новый университет (годовая выручка за 2019 год 965 млн руб.) или Университет «Синергия» (годовая выручка на конец 2019 года — 4 млрд руб.).

Вопрос в том, можно ли вообще относить вузы, тем более крупные коммерческие, к социально ориентированным НКО. Конечно, они выполняют ключевую социальную функцию, но у них есть и вполне понятная бизнес-модель.

Другие образовательные организации в реестре СО НКО — это в основном школы. Например, школы РЖД, которых в реестре оказалось 60 штук, а всего их у компании 275. Хочется понять, почему включили эти, а не остальные?

Профессиональные союзы

Профсоюзы — это один из наиболее спорных типов НКО. В России насчитывается 16 417 профсоюзных организаций разного уровня. Они существуют на членские взносы, а их деятельность не предполагает проектной работы, для чего и нужны гранты. Тем не менее гранты профсоюзы получают, хотя и редко. В последние годы они составляли не более 0,5% от общего числа получателей президентских грантов. Тем более странно, что в реестр СО НКО попали 173 профсоюзные организации.

Органы власти

Вот уже много лет наша команда тренируется в выявлении тех НКО, которые были учреждены органами власти и другими госучреждениями. Я писал об этом не так давно и могу лишь добавить, что идентификация таких организаций позволяет выявить и уход из-под регулирования госзакупок, и контрактацию органов власти со своими НКО, и множество других нюансов.

В реестре СО НКО, вполне ожидаемо, оказалось немало на 100% государственных организаций. Например, в него попал Фонд кино, учрежденный российским правительством, или АНО «Парламентская газета» (учредители — Госдума и Совет Федерации), а также еще 136 организаций, созданных федеральными бюджетными учреждениями и органами власти. Сюда же можно отнести АНО «Платформа национальной технологической инициативы» и АНО «Университет НТИ 2035», созданные Агентством стратегических инициатив, в свою очередь, учрежденным правительством.

Получатели средств бюджета

Как минимум три организации в реестре СО НКО являются крупными подрядчиками для госсектора. Это отделения Всероссийского общества слепых в Краснодаре и Омске, а также Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана. К июню 2020 года у каждой из них было контрактов с государством по 44-ФЗ более чем на 1 млрд руб.

Если взглянуть на контракты с госкомпаниями, то более 1 млрд руб. через корпоративные контракты по 223-ФЗ получили Федерация хоккея России, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и футбольный клуб «Оренбург».

Должен ли критерий получения крупных контрактов использоваться для отсечения организаций, претендующих на государственные гранты? Я бы такой критерий не исключал.

Благотворители и общественники

Организации по смыслу и характеру своего существования, наиболее близкие к пониманию социально ориентированных НКО, — это благотворительные фонды и общественные объединения. Однако мы видим, что из 9150 действующих в России благотворительных фондов лишь 1017, то есть около 11%, оказались в реестре СО НКО, а из 58 634 действующих общественных организаций — лишь 10 635, или около 18%.

Неверный указатель

Получается, что Минэкономразвития провело огромную, но бессмысленную работу. В реестр СО НКО были включены государственные организации, крупнейшие частные университеты и поставщики для государственных нужд, но не попали десятки тысяч структур, куда больше подходящих под критерии социальной ориентированности.

Реестр СО НКО так и не стал классификатором, определяющим виды деятельности организаций и дающим четкие критерии оказания господдержки. Очень хочется надеяться, что ошибки в реестре вызваны именно непрофессионализмом, а не более банальными и приземленными причинами.

В качестве послесловия стоит сказать об опубликованном на сайте правительства постановлении от 11 июня 2020 года № 847 о реестре некоммерческих организаций, больше всего пострадавших из-за пандемии. Возможно, этот реестр будет лучше, чем реестр СО НКО, но методическое обеспечение подготовки реестра возлагается на Минэкономразвития. Ну а какой из этого министерства методист, уже понятно.