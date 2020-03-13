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Иван Бегтин

Некоммерческий бюджет: как чиновники стали использовать НКО в своих целях

Создание государством некоммерческих организаций и прямое их субсидирование — это вывод огромных бюджетных средств из-под общих требований к госзакупкам и прозрачности
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Все, кто когда-либо взаимодействовал с органами государственной власти и госучреждениями, знают, насколько они зарегулированы. Помимо закона о госслужбе, устанавливающего, кого и куда можно нанимать, существует закон о госзакупках, обязательная для использования госорганами система «Электронный бюджет» и еще масса мелких и крупных ограничений. Эти неудобства касаются и государственных исследовательских центров.

Однако нет правил без исключений, и такими исключениями все чаще служат некоммерческие организации, создаваемые и федеральным правительством, и многочисленными органами власти в регионах.

Масштаб проблемы

На федеральном уровне серийное создание государственных НКО началось в 2012 году, когда правительством были учреждены три подобные организации. Потом еще две — в 2013 году, еще четыре — в 2014-м и так далее. Рекорд был поставлен в 2019 году, когда было создано не менее восьми подобных структур, как правило, в виде автономных некоммерческих организаций (АНО): АНО «Центр развития культурных инициатив», АНО «Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу ФИВБ», Российский фонд развития информационных технологий, АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», АНО по защите интересов граждан и организаций в сфере ЖКХ и благоустройства территорий, АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023», АНО «Национальные приоритеты». И это не говоря про НКО, создаваемые разного рода бюджетными учреждениями и госкорпорациями.

Похожая ситуация с регистрацией НКО на уровне субъектов Федерации. Из предварительно найденных нами 326 НКО, напрямую учрежденных региональными правительствами, 99 (30%) были созданы в 2019 году.

Впрочем, подсчеты неполны, поскольку множество НКО, получающих субсидии и иные формы поддержки от государства, не обязательно учреждены правительством. Например, АНО «Институт перевода» была учреждена десятком вузов и получила 111 субсидий только из федерального бюджета. А «открытое правительство» в России внедрялось через АНО «Аналитический центр «Форум» без участия государства, но с частичным финансированием через Внешэкономбанк.

Свободное финансирование

С 2015 по 2019 год правительство выделило почти 250 млрд руб. субсидий только на поддержку автономных некоммерческих организаций. А в 2019 году субсидии на НКО в целом составили примерно 152 млрд руб., среди крупнейших получателей — Российский научный фонд и АНО «ТВ Новости» (Russia Today). Почему примерно? Потому что не всех получателей субсидий можно считать НКО в классическом их понимании. Например, к некоммерческим организациям формально относятся политические партии, получающие бюджетное финансирование.

Любовь чиновников именно к АНО, возможно, объясняется тем, что из всех НКО они максимально приближены к коммерческой деятельности. АНО не вправе лишь свободно распределять прибыль — она должна идти на уставные цели организации. Зато все имущество, переданное учредителями АНО, переходит в собственность организации. Деятельность АНО не подпадает не только под 44-ФЗ о госзакупках, но и под менее требовательный 223-ФЗ, регулирующий закупки госкомпаний. Фактически они сразу выпадают из-под регулирования, относящегося и к коммерческим, и к бюджетным учреждениям.

Мы видим, что чаще всего АНО создаются в таких секторах, как СМИ (телеканал ОТР, Russia Today), вузы (университет «Иннополис», университет «20.35»), организация крупных мероприятий (дирекции сочинской Олимпиады и Универсиад 2019 года в Красноярске и 2023 года в Екатеринбурге). В регионах органы власти все чаще переводят в форму АНО местные СМИ и спортивные клубы.

Даже если предположить, что в некоторых случаях создание подобных структур оправданно, в целом тенденция тревожит. В России нет федерального закона, устанавливающего требования к прозрачности АНО. Нет единого перечня АНО, учрежденных государством. Если все же найти список этих организаций с помощью ЕГРЮЛ, реестра субсидий, реестра организаций, имеющих лицевые счета в Казначействе России, и т.п., то вы увидите, что даже не у всех получателей крупных субсидий есть официальные сайты, а если они и есть, то там не публикуются сведения об органах управления, нет годовых и финансовых отчетов, нет даже базовых сведений о деятельности.

Выравнивание условий

На наш взгляд, все НКО, в учредителях которых значатся российское правительство и органы исполнительной власти регионов, должны:

  • действовать согласно 223-ФЗ по размещению закупок;
  • публиковать исчерпывающие сведения об органах управления на своих сайтах;
  • соблюдать те же требования по раскрытию сведений на bus.gov.ru, что и бюджетные учреждения;
  • публиковать исчерпывающие годовые отчеты, исчерпывающий перечень которых должен раскрываться на сайтах правительства и региональных администраций.

Прозрачность и доверие к государству может и должно начинаться с правительства. Создание некоммерческих организаций и прямое их субсидирование — это вывод огромных бюджетных средств из-под общего регулирования. Если правительство не готово до сих пор к реформе системы государственного управления в целом и пользуется лайфхаками в виде создания НКО, то хотелось бы, чтобы этот инструмент работал по понятным правилам.

Об авторах
Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, госорганы, госзакупки, НКО
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