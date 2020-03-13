Некоммерческий бюджет: как чиновники стали использовать НКО в своих целях

Создание государством некоммерческих организаций и прямое их субсидирование — это вывод огромных бюджетных средств из-под общих требований к госзакупкам и прозрачности

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Все, кто когда-либо взаимодействовал с органами государственной власти и госучреждениями, знают, насколько они зарегулированы. Помимо закона о госслужбе, устанавливающего, кого и куда можно нанимать, существует закон о госзакупках, обязательная для использования госорганами система «Электронный бюджет» и еще масса мелких и крупных ограничений. Эти неудобства касаются и государственных исследовательских центров.

Однако нет правил без исключений, и такими исключениями все чаще служат некоммерческие организации, создаваемые и федеральным правительством, и многочисленными органами власти в регионах.

Масштаб проблемы

На федеральном уровне серийное создание государственных НКО началось в 2012 году, когда правительством были учреждены три подобные организации. Потом еще две — в 2013 году, еще четыре — в 2014-м и так далее. Рекорд был поставлен в 2019 году, когда было создано не менее восьми подобных структур, как правило, в виде автономных некоммерческих организаций (АНО): АНО «Центр развития культурных инициатив», АНО «Организационный комитет по подготовке и проведению в 2022 году чемпионата мира по волейболу ФИВБ», Российский фонд развития информационных технологий, АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», АНО по защите интересов граждан и организаций в сфере ЖКХ и благоустройства территорий, АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023», АНО «Национальные приоритеты». И это не говоря про НКО, создаваемые разного рода бюджетными учреждениями и госкорпорациями.

Похожая ситуация с регистрацией НКО на уровне субъектов Федерации. Из предварительно найденных нами 326 НКО, напрямую учрежденных региональными правительствами, 99 (30%) были созданы в 2019 году.