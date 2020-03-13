Некоммерческий бюджет: как чиновники стали использовать НКО в своих целях

Впрочем, подсчеты неполны, поскольку множество НКО, получающих субсидии и иные формы поддержки от государства, не обязательно учреждены правительством. Например, АНО «Институт перевода» была учреждена десятком вузов и получила 111 субсидий только из федерального бюджета. А «открытое правительство» в России внедрялось через АНО «Аналитический центр «Форум» без участия государства, но с частичным финансированием через Внешэкономбанк.
С 2015 по 2019 год правительство выделило почти 250 млрд руб. субсидий только на поддержку автономных некоммерческих организаций. А в 2019 году субсидии на НКО в целом составили примерно 152 млрд руб., среди крупнейших получателей — Российский научный фонд и АНО «ТВ Новости» (Russia Today). Почему примерно? Потому что не всех получателей субсидий можно считать НКО в классическом их понимании. Например, к некоммерческим организациям формально относятся политические партии, получающие бюджетное финансирование.
Любовь чиновников именно к АНО, возможно, объясняется тем, что из всех НКО они максимально приближены к коммерческой деятельности. АНО не вправе лишь свободно распределять прибыль — она должна идти на уставные цели организации. Зато все имущество, переданное учредителями АНО, переходит в собственность организации. Деятельность АНО не подпадает не только под 44-ФЗ о госзакупках, но и под менее требовательный 223-ФЗ, регулирующий закупки госкомпаний. Фактически они сразу выпадают из-под регулирования, относящегося и к коммерческим, и к бюджетным учреждениям.
Мы видим, что чаще всего АНО создаются в таких секторах, как СМИ (телеканал ОТР, Russia Today), вузы (университет «Иннополис», университет «20.35»), организация крупных мероприятий (дирекции сочинской Олимпиады и Универсиад 2019 года в Красноярске и 2023 года в Екатеринбурге). В регионах органы власти все чаще переводят в форму АНО местные СМИ и спортивные клубы.
Даже если предположить, что в некоторых случаях создание подобных структур оправданно, в целом тенденция тревожит. В России нет федерального закона, устанавливающего требования к прозрачности АНО. Нет единого перечня АНО, учрежденных государством. Если все же найти список этих организаций с помощью ЕГРЮЛ, реестра субсидий, реестра организаций, имеющих лицевые счета в Казначействе России, и т.п., то вы увидите, что даже не у всех получателей крупных субсидий есть официальные сайты, а если они и есть, то там не публикуются сведения об органах управления, нет годовых и финансовых отчетов, нет даже базовых сведений о деятельности.
На наш взгляд, все НКО, в учредителях которых значатся российское правительство и органы исполнительной власти регионов, должны:
- действовать согласно 223-ФЗ по размещению закупок;
- публиковать исчерпывающие сведения об органах управления на своих сайтах;
- соблюдать те же требования по раскрытию сведений на bus.gov.ru, что и бюджетные учреждения;
- публиковать исчерпывающие годовые отчеты, исчерпывающий перечень которых должен раскрываться на сайтах правительства и региональных администраций.
Прозрачность и доверие к государству может и должно начинаться с правительства. Создание некоммерческих организаций и прямое их субсидирование — это вывод огромных бюджетных средств из-под общего регулирования. Если правительство не готово до сих пор к реформе системы государственного управления в целом и пользуется лайфхаками в виде создания НКО, то хотелось бы, чтобы этот инструмент работал по понятным правилам.
Об авторах
Иван Бегтин,
директор АНО «Информационная культура»
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